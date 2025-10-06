Siluanov a menționat că măsura vizează în special majorarea taxei pe valoare adăugată, care va crește de la 20% la 22%. Această schimbare va influența mediul de afaceri și nivelul prețurilor din întreaga economie. „TVA poate afecta rezultatele financiare ale companiilor; estimăm impactul său asupra inflației la aproximativ 1%, pe care îl includem în prognozele noastre pentru indexarea salariilor și plăților sociale către populație”, a declarat ministrul, potrivit agenției Interfax.

Venituri suplimentare uriașe din creșterea TVA

În nota explicativă a legii bugetului se precizează că autoritățile se așteaptă să colecteze 1,189 trilioane de ruble suplimentare în 2026 doar din majorarea TVA-ului. „Estimăm valoarea totală a modificărilor fiscale, care vor crește veniturile bugetare, la 2,3 trilioane de ruble anul viitor”, a adăugat Siluanov, citat de MoscowTimes.

Kremlinul bagă miliarde în propagandă. Noul buget prevede sume record pentru televiziuni și presa controlată de stat

Micii antreprenori, afectați de noile reguli fiscale

Pe lângă majorarea TVA, guvernul va implementa o reformă radicală pentru întreprinderile mici. Începând de anul viitor, plafonul de venit pentru aplicarea regimului simplificat de impozitare va fi redus de la 60 la 10 milioane de ruble anual. Măsura va duce la excluderea multor mici afaceri din sistemul fiscal preferențial, obligându-le să plătească impozite mai mari.

Sfârșitul privilegiilor pentru companiile IT

Guvernul rus intenționează, de asemenea, să elimine facilitățile fiscale pentru sectorul tehnologic. În prezent, companiile IT beneficiază de o cotă redusă a contribuțiilor de asigurări, de 7,6%. Această rată va fi majorată la 15% începând de anul viitor, potrivit planului anunțat de Ministerul de Finanțe.

Bugetul militar uriaș consumă resursele statului

Alexandra Prokopenko, cercetător la Carnegie Russia Eurasia Center, afirmă că „noul buget arată că rușii vor plăti pentru război”. Potrivit ei, statul are nevoie de bani pentru a acoperi deficitul generat de cheltuielile uriașe pentru apărare. În 2026, vor fi alocate 12,9 trilioane de ruble, aproape 30% din buget, pentru sectorul apărării.

Aproape 40% din buget, direcționat către forțele de securitate

Împreună, structurile de forță – armata, Ministerul de Interne, Garda Națională, Comitetul de Investigații și Serviciul Federal Penitenciar – vor consuma aproape 40% din cheltuielile totale ale statului. Ministerul de Finanțe estimează un deficit bugetar de 5,7 trilioane de ruble în 2025, de 3,8 trilioane în 2026 și încă 6,7 trilioane cumulat pentru perioada 2027-2028.

Trump dă undă verde: Ucraina primește informații secrete pentru atacurile asupra infrastructurii energetice rusești

Guvernul încearcă să stabilizeze finanțele

Potrivit lui Sergey Suverov, strateg de investiții la compania Aricapital Management, autoritățile caută modalități de stabilizare a situației bugetare. Acesta explică faptul că statul majorează taxele și reduce cheltuielile pentru a acoperi golurile financiare. Totuși, Suverov avertizează că o povară fiscală mai mare „va lovi cererea de consum și, ca urmare, va încetini creșterea economică”.

Cea mai amplă reformă fiscală din ultimele decenii

Anul acesta, guvernul rus a introdus cea mai mare reformă fiscală din ultimele decenii. Măsurile adoptate includ majorarea impozitului pe profitul companiilor, introducerea unei scale diferențiate pentru impozitul pe venit și creșterea accizelor și taxelor vamale, inclusiv pentru carburanți.

Impactul reformei asupra bugetului federal

Ministerul de Finanțe estimează că noile modificări vor aduce 3,6 trilioane de ruble la buget în acest an. Pentru perioada 2025-2030, autoritățile anticipează venituri suplimentare de 17 trilioane de ruble. Astfel, guvernul mizează pe o infuzie fiscală masivă pentru a menține echilibrul bugetar într-un context economic tot mai tensionat.

Putin afirmă că monitorizează "militarizarea Europei" și promite un "răspuns la amenințări"