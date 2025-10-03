"Răspunsul la amenințări va fi, ca să spunem așa, foarte convingător. Mă refer la răspuns. Noi înșine nu am inițiat niciodată o confruntare militară", a declarat Putin, la un forum din Soci, sud-vestul Rusiei.

Liderul de la Kremlin a acuzat, de asemenea, Europa că împiedică o soluționare a războiului din Ucraina și că "escaladează permanent" conflictul.

El a spus că Rusia luptă împotriva "întregului bloc NATO" în Ucraina și că armata rusă avansează pe linia frontului.

"Deci NATO este tigrul de hârtie?", a adăugat el, o sintagmă folosită recent de președintele american Donald Trump pentru a descrie puterea militară rusă.

Putin a acuzat, de asemenea, armata Kievului că efectuează atacuri în jurul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, care se află sub control rusesc și este fără alimentare electrică externa de peste o săptămâna, amenințând că va ataca în replică infrastructuri energetice ucrainene.