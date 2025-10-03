Putin afirmă că monitorizează "militarizarea Europei" și promite un "răspuns la amenințări"

Putin afirmă că monitorizează
Putin afirmă că monitorizează

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Kremlinul monitorizează îndeaproape "militarizarea crescândă a Europei", promițând un "răspuns la amenințări", în contextul în care țările europene își intensifică investițiile militare de la atacul Rusiei asupra Ucrainei în 2022.

"Răspunsul la amenințări va fi, ca să spunem așa, foarte convingător. Mă refer la răspuns. Noi înșine nu am inițiat niciodată o confruntare militară", a declarat Putin, la un forum din Soci, sud-vestul Rusiei.

Liderul de la Kremlin a acuzat, de asemenea, Europa că împiedică o soluționare a războiului din Ucraina și că "escaladează permanent" conflictul.

El a spus că Rusia luptă împotriva "întregului bloc NATO" în Ucraina și că armata rusă avansează pe linia frontului.

"Deci NATO este tigrul de hârtie?", a adăugat el, o sintagmă folosită recent de președintele american Donald Trump pentru a descrie puterea militară rusă.

Putin a acuzat, de asemenea, armata Kievului că efectuează atacuri în jurul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, care se află sub control rusesc și este fără alimentare electrică externa de peste o săptămâna, amenințând că va ataca în replică infrastructuri energetice ucrainene.