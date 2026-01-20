Fermierii români participă la protestul masiv de la Strasbourg, împotriva acordului UE–Mercosur. Protestatarii au pichetat Parlamentul European cu tractoare. Realitatea PLUS transmite din mijlocul protestatarilor – VIDEO

Sursă: realitatea.net, Realitatea Plus

Protest de amploare în fața Parlamentului European, împotriva semnării acordului comercial UE–Mercosur. Peste 200 de fermieri români, alături de miile de agricultori din alte state europene, și-au exprimat nemulțumirea față de prevederile care, spun ei, le-ar putea ruina afacerile. Mii de protestatari s-au adunat în fața Parlamentului European, inclusiv cu utilaje agricolă. Corespondentul Realitatea PLUS la Strasbourg, Mircea Sime, a transmis în timp real desfășurarea protestului.

Ora 14:00 - Protestul s-a încheiat

Aproximativ 4.000 de fermieri din România, Franța, Germania, Ungaria, Bulgaria, Italia, Polonia, Spania și Belgia au participat la proteste, potrivit presei francofone.

Sloganuri precum „Stop Mercosur”, „Ursula go home” sau „Pas de pays sans paysans” („Nu există țară fără țărani”) au fost scandate de manifestanți.

UPDATE 13:00 - Zeci de utilaje pichetează sediul Parlamentului European

UPDATE 12:40 - Solciitările fermierilor români care participă la protestele de la Strasbourg: “politici agricole și comerciale aplicabile în practică, nu decizii luate pe hârtie, fără instrumente reale de control.”

UPDATE 12:00 - Protestatarii scandează împotriva acordului controversat, iar din mulțime au fost aruncate ouă spre cordoanele de ordine. Corespondentului Realitatea PLUS la Strasbourg, Mircea Sime, a stat de vorbă, în exclusivitate, cu delegația fermierilor români.

UPDATE 11:30 - Coloanele de protestatari au pornit în marș spre sediul Parlamentului European.

UPDATE 9:45 - Zeci de utilaje s-au adunat deja pe străzile Strasbourgului. Video EXCLUSIV Realitatea Plus.

UPDATE 9:30 - Delegația fermierilor români care participă la protestele împotriva Mercosur a ajuns la Strasbourg.

UPDATE 8.50 - Efective impresionante au fost mobilizate în jurul sediului Parlamentului European. Protestul de amploare de la Strasbourg are loc cu o zi înainteade votul crucial din Parlamentul European, de miercuri, care poate bloca acordul comercial cu America Latină. La protest participă și circa 200 de fermieri români care au plecat cu mașinile proprii sau autocare.

Agricultorii mai multor state UE, precum Franța, Polonia, Irlanda şi Belgiase opun acordului care elimină taxele vamale pentru piețele din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia.

Uniunea Europeană și blocul Mercosur au semnat, în 19 ianuarie, un acord comercial istoric, după negocieri care au durat mai mult de 25 de ani.

Mercosur este piața comercială formată din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, iar colaborarea UE-America Latină are ca obiectiv crearea celei mai mari zone de liber schimb la nivel global.

