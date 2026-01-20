Trump continuă să amenințe Europa. Franța, vizată de taxe de 200% la vin și șampanie, după refuzul lui Macron de a se alătura „Consiliului pentru Pace”

Donald Trump a amenințat luni că va impune tarife de 200% pentru vinurile și șampaniile din Franța, ca reacție la intenția președintelui Emmanuel Macron de a refuza invitația de a se alătura noului „Consiliu pentru Pace”, o inițiativă promovată de liderul american.

Întrebat de un reporter despre faptul că Macron ar fi anunțat că Franța nu va lua parte la Consiliu, Trump a răspuns: „A spus asta? Ei bine, nu-l vrea nimeni, pentru că foarte curând nu va mai fi în funcție.”

„O să pun un tarif de 200% pe vinurile și șampaniile lui și se va alătura, dar nu e obligatoriu să se alăture”, a adăugat președintele SUA, potrivit Reuters.

O sursă apropiată de președintele francez a declarat luni că Franța are, deocamdată, intenția de a refuza invitația lui Trump de a se alătura „Consiliului pentru Pace”.

Inițiativa, lansată de liderul american în septembrie 2025, are ca scop medierea și încheierea conflictelor internaționale, incluzând și războiul din Gaza.

Potrivit unui document transmis recent de administrația de la Washington către aproximativ 60 de state, țările care doresc o participare mai lungă de trei ani ar trebui să contribuie cu un miliard de dolari.

Reacțiile internaționale au fost, până acum, prudente. Diplomați citați de Reuters au avertizat că noul consiliu ar putea interfera cu activitatea Organizației Națiunilor Unite.