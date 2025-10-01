Cheltuielile din categoria „mass-media” cresc cu 9,1 miliarde de ruble față de anul curent, adică 7%, iar comparativ cu nivelul din 2021, înainte de război, cu 28%, echivalentul a 32,4 miliarde de ruble. Volumul total al acestor alocări depășește bugetele anuale ale unor regiuni ruse de dimensiuni medii, precum 122 miliarde de ruble în regiunea Vladimir, 116 miliarde de ruble în regiunea Kirov și 95 miliarde de ruble în regiunea Briansk, scrie Moscow Times.

Cât costă propaganda săptămânal

În medie, propaganda de stat va costa bugetul 12,1 miliarde de ruble pe lună, ceea ce înseamnă aproximativ 2,81 miliarde de ruble pe săptămână. Principalii beneficiari rămân televiziunile de stat.

Alocări masive pentru canale și agenții

În 2026, ANO TV-Novosti, structura care gestionează Russia Today sub conducerea Margaritei Simonyan, va primi 32,08 miliarde de ruble. Finanțarea pentru VGTRK, compania care controlează canalele Rossia-1 și Rossia-24, va urca de la 22,63 la 24,69 miliarde de ruble. Subvenția țintită pentru producția de conținut la Channel One va rămâne la 6 miliarde de ruble pe an. În plus, Channel One, VGTRK, NTV, TV Center și alte câteva canale vor beneficia de 20,68 miliarde de ruble pentru difuzarea programelor.

Agențiile de presă și publicațiile apropiate de putere

Întreprinderea de stat Rossia Segodnia, care administrează agenția RIA Novosti, va primi 11,18 miliarde de ruble. Agenția TASS va beneficia de o creștere a finanțării, de la 4,83 miliarde la 5,01 miliarde de ruble. Subvenția pentru Televiziunea Publică a Rusiei crește de la 1,57 miliarde la 1,86 miliarde de ruble, iar în plus va primi încă 2,419 miliarde de ruble. Agenția Regnum va beneficia de 157,3 milioane de ruble, iar editura Komsomolskaya Pravda de 438,8 milioane de ruble. În același timp, 731,8 milioane de ruble anual sunt alocate pentru promovarea conținutului pro-guvernamental în mediul online.

Sumele uriașe cheltuite după începerea războiului

De la declanșarea războiului, bugetul a direcționat aproape 500 de miliarde de ruble către propagandă de stat. Cu toate acestea, atragerea publicului devine din ce în ce mai dificilă pentru presa controlată de Kremlin.

Scădere semnificativă a audienței

Channel One a pierdut un sfert din public față de începutul lui 2022, iar NTV a înregistrat un declin de 13%. Emisiunea principală a lui Vladimir Soloviov, difuzată pe Rossia-1, a ieșit din top 50 programe de televiziune. RIA Novosti a pierdut 12% din audiență, TASS 3%, iar Komsomolskaya Pravda, ziarul preferat al lui Vladimir Putin, a suferit cea mai drastică scădere a traficului online: de la 6,5 milioane la 4,3 milioane de utilizatori zilnici, pierzând o treime din audiență.

