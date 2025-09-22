În 2022, Anna Krasnova a cumpărat un apartament de 165 de metri pătrați în complexul rezidențial exclusivist „Life on Plyushchikha”, aflat în centrul capitalei ruse. Valoarea proprietății este de 370 de milioane de ruble, la care s-a adăugat un loc de parcare de 5,5 milioane de ruble. În aceeași clădire, în 2021, Vladimir Levchenko, soțul surorii lui Krasnov, a achiziționat la rândul său un apartament, scrie Moscow Times.

Proprietăți în numele fiului de zece luni

În 2023, două apartamente unite, cu o suprafață totală de 304 metri pătrați, au fost trecute pe numele fiului de zece luni al cuplului, Mihail, în complexul rezidențial „Zolotoy”, situat vizavi de Kremlin. Valoarea de piață a acestora este estimată la 760 de milioane de ruble. În același ansamblu, Anna Krasnova a mai achiziționat două locuri de parcare pentru suma de 14 milioane de ruble.

Un divorț suspect

Potrivit anchetatorilor, divorțul cuplului din 2017 ar fi fost unul fictiv. Argumentele aduse sunt faptul că cei doi continuă să locuiască împreună, călătoresc ca o familie și au avut un copil în 2023, la șase ani după despărțirea oficială. FBK susține că această separare formală i-a permis procurorului general să nu declare veniturile și proprietățile fostei soții.

Ascensiunea profesională a Annei Krasnova

În primii ani ai deceniului trecut, Anna Krasnova câștiga 750 de ruble pe oră din meditații. Din 2015 însă, a început să ocupe funcții bine plătite în companii legate de mari oameni de afaceri. În 2015, ea a fost numită director al departamentului de securitate la Segezha Group, parte din AFK Sistema, controlată de Vladimir Evtushenkov. La scurt timp, dosarul penal împotriva lui Evtushenkov în cazul Bashneft a fost clasat, după ce anterior acesta se afla în arest la domiciliu. În acea perioadă, Igor Krasnov devenea șeful Direcției de Investigații pentru Cauze deosebit de importante.

Kremlinul acuză NATO de „aţâţarea tensiunilor”. Ostilitățile, la cote maxime după intruziunea MIG-urilor rusești în Estonia

Funcții bine plătite și venituri uriașe

Din 2021, Anna Krasnova ocupă funcția de vicepreședinte al companiei Transmashholding, deținută de Andrei Bokarev și Iskandar Mahmudov, unde primește un salariu lunar de 3,5 milioane de ruble.

Venituri spectaculoase și pentru soacra lui Krasnov

Și Irina Komleva, mama Annei Krasnova, a înregistrat o creștere remarcabilă a veniturilor. Firma sa, Verkhaus Kompleks, a obținut un profit net de peste 300 de milioane de ruble în ultimul an și jumătate. Compania a devenit partener al Bashkir Soda Company, transferată lui Arkadi Rotenberg după naționalizare.

Potrivit investigației, nici veniturile cumulate ale familiei nu ar putea justifica achiziții imobiliare în valoare de 1,5 miliarde de ruble.

Putin avertizează Occidentul: „Rusia poate răspunde cu măsuri tehnico-militare”