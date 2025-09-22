Putin a declarat că Rusia nu dorește escaladarea conflictului, însă este pregătită să își folosească instrumentele militare și tehnico-strategice.

„Acțiunile distructive ale Occidentului au ca scop ‘subminarea parității globale și dobândirea, sau încercarea de a dobândi, o superioritate absolută, covârșitoare’”, a spus președintele rus, citat de TASS.

Măsuri tehnico-militare și descurajare

Putin a accentuat că răspunsul Rusiei nu va fi doar retoric, ci se va baza pe „măsuri tehnico-militare”. „Rusia e pregătită să răspundă, şi nu prin cuvinte, ci folosind măsuri tehnico-militare. Rusia e încrezătoare în ‘fiabilitatea şi eficacitatea’ forţelor sale de descurajare. Rusia nu e interesată de escaladarea în continuare a tensiunilor şi de alimentarea cursei înmarmărilor”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Viitorul Noului Tratat START

În același context, Vladimir Putin a menționat disponibilitatea Rusiei de a prelungi cu un an Noul Tratat START, încheiat între Washington și Moscova, dacă Statele Unite vor acționa similar. „Rusia este pregătită să continue să respecte limitele numerice centrale prevăzute în Noul Tratat START timp de un an după 5 februarie 2026. Ulterior, pe baza unei analize a situaţiei, vom lua o decizie cu privire la menţinerea acestor restricţii autoimpuse voluntar. Credem că această măsură va fi viabilă doar dacă Statele Unite acţionează într-un mod similar şi nu iau măsuri care subminează sau încalcă echilibrul existent al capacităţilor de descurajare”, a declarat Putin.

