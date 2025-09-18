”(n.r. Vladimir Putin) m-a dezamăgit. Ucide mulți oameni și pierde mai mulți oameni decât ucide. Sincer, soldații ruși sunt uciși la o rată mai mare decât soldații ucraineni. Da, m-a dezamăgit (n.r. Vladimir Putin).

Știți, (n.r. războiul din Ucraina) nu afectează SUA decât dacă se ajunge la un război mondial din cauza asta. Se poate întâmpla asta. Acesta este un lucru care nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă eram președinte și nu s-a întâmplat timp de 4 ani, cei mai mulți dintre oamenii sunt de acord cu asta, nu s-a întâmplat. Nici măcar nu a fost aproape.

Am vorbit cu președintele Putin despre Ucraina, era lumina ochilor lui, am spus-o de multe ori, chiar era. Dar nu ar fi făcut niciodată asta, doar că nu respecta conducerea Statelor Unite”, a declarat Donald Trump.