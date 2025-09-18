Donald Trump: ”Putin dă semne că nu vrea pace în Ucraina. M-a dezamăgit”

Donald Trump îl pune la punct pe Vladimir Putin din Marea Britanie! Președintele Statelor Unite declară încă odată că e dezamăgit de dictatorul de la Kremlin pentru că nu mai dă semnale că ar urmări pacea. Mai mult, liderul de la Casa Albă dă un semnal grav în care spune că se poate ajunge și la un război mondial. 

”(n.r. Vladimir Putin) m-a dezamăgit. Ucide mulți oameni și pierde mai mulți oameni decât ucide. Sincer, soldații ruși sunt uciși la o rată mai mare decât soldații ucraineni. Da, m-a dezamăgit (n.r. Vladimir Putin). 

Știți, (n.r. războiul din Ucraina) nu afectează SUA decât dacă se ajunge la un război mondial din cauza asta. Se poate întâmpla asta. Acesta este un lucru care nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă eram președinte și nu s-a întâmplat timp de 4 ani, cei mai mulți dintre oamenii sunt de acord cu asta, nu s-a întâmplat. Nici măcar nu a fost aproape.

Am vorbit cu președintele Putin despre Ucraina, era lumina ochilor lui, am spus-o de multe ori, chiar era. Dar nu ar fi făcut niciodată asta, doar că nu respecta conducerea Statelor Unite”, a declarat Donald Trump. 