„Ar putea fi un breaking news. (...) Unul dintre motivele pentru care vrem baza este că se află la o oră distanţă de locul unde China îşi produce armele nucleare”, a explicat Donald Trump, potrivit BBC.

Situată în provincia Parwan, la doar 11 kilometri sud-est de Charikar, Bagram a servit drept cea mai mare bază militară americană în timpul prezenței de două decenii a SUA în Afganistan.

Recent, Trump însuși a descris-o drept „una dintre cele mai mari baze aeriene din lume, cu una dintre cele mai puternice piste”.

Construită inițial de Uniunea Sovietică în anii 1950, în timpul Războiului Rece, aceasta a devenit principala bază a Moscovei în Afganistan, după invazia din anul 1979.

După prăbușirea URSS, SUA au preluat Bagram în 2001, în timp ce îl urmăreau pe Osama bin Laden și au reușit să răstoarne regimul taliban.

În decembrie 2001, forțele coaliției conduse de SUA s-au mutat și au înființat o închisoare pentru deținuții capturați în timpul conflictului.

Ulterior, Bagram a devenit cunoscută drept „Guantanamo din Afganistan”, deoarece avea un centru de detenție folosit de CIA pentru interogarea suspecților Al-Qaeda.

SUA au reconstruit și extins Bagram la aproape 30 de mile pătrate, găzduind până la 10.000 de soldați. La apogeul său, baza prezenta piscine, cinematografe, spa-uri și magazine de tip fast-food precum Burger King și Pizza Hut.

Cu toate acestea, în februarie 2020, Donald Trump a negociat acordul de retragere a trupelor americane cu talibanii și a fost implementat sub președintele Joe Biden.

La scurt timp de la preluarea noului său mandat, Trump a reiterat că administrația sa plănuise să păstreze Bagram în ciuda retragerii din Afganistan. „Ieșeam, dar urma să-l păstrez pe Bagram. Acum, China are baza”, a spus el.

Vă reamintim că după două decenii de prezență militară, administrația Biden a retras forțele americane din Afganistan. Pe măsură ce armata națională afgană antrenată de NATO s-a predat și guvernul lui Ghani a căzut, talibanii au recuperat rapid controlul asupra țării.

Retragerea SUA, finalizată în august 2021 în baza unui acord de pace cu talibanii, a deschis calea pentru revenirea deplină a acestora la putere, inclusiv pentru preluarea controlului bazei aeriene Bagram.