În timpul ceremoniei oficiale de la Castelul Windsor, Donald Trump a fost surprins mergând în fața regelui Charles al III-lea, o abatere de la protocolul regal care impune ca monarhul să fie cel care conduce procesiunea.

Gestul a fost interpretat de experții regali drept o gafă, dar nu una gravă. „Este o neglijență, pentru că detaliile subtile contează și arată că Donald Trump ignoră puțin autoritatea,” a declarat Duncan Larcombe, analist regal, scrie Metro.uk.

Pe lângă acest moment, Trump și soția sa, Melania, au întârziat cu 20 de minute la întâlnirea cu prințul William și prințesa Kate, ceea ce a fost considerat o altă încălcare a protocolului. „Să întârzii la o întâlnire cu familia regală este o încălcare a etichetei,” a explicat același expert, adăugând totuși că, în cazul unui lider mondial, asemenea incidente sunt tratate cu mai multă toleranță.

O altă gafă a fost considerată și remarca făcută în discursul de la cina de gală oferită soților Trump de către cuplul regal. Donald Trump a ținut să sublinieze că prințul William este „un fiu remarcabil”, părând să ignore faptul că regele mai are un fiu, Harry.