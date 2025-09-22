Președintele rus Vladimir Putin va face anunțuri importante pe 22 septembrie, în cadrul unei reuniuni cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, a anunțat Dmitri Peskov, potrivit TASS.

„La mijlocul zilei, undeva între orele 14:00 și 14:30, ne așteptăm ca președintele să aibă o întâlnire cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate”, a spus Peskov.

„Va fi o întâlnire operațională cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate și ne așteptăm la o declarație importantă din partea președintelui Putin”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Reprezentantul președintelui rus nu a oferit detalii despre declarațiile lui Putin.