Suspans la Kremlin: Vladimir Putin urmează să facă o declarație importantă astăzi

Vladimir Putin / Foto: Profi Media
Vladimir Putin / Foto: Profi Media

Suspans la Kremlin. Președintele Vladimir Putin urmează să facă un anunț importante astăzi, în cadrul unei reuniuni cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei. Anunțul a fost făcut de purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov. Reprezentantul Moscovei nu a oferit însă informații legate de subiectele pe care ar urma să le abordeze liderul rus. 

Președintele rus Vladimir Putin va face anunțuri importante pe 22 septembrie, în cadrul unei reuniuni cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, a anunțat Dmitri Peskov, potrivit TASS.

„La mijlocul zilei, undeva între orele 14:00 și 14:30, ne așteptăm ca președintele să aibă o întâlnire cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate”, a spus Peskov.

„Va fi o întâlnire operațională cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate și ne așteptăm la o declarație importantă din partea președintelui Putin”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Reprezentantul președintelui rus nu a oferit detalii despre declarațiile lui Putin.