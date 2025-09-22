”Noi considerăm aceste declaraţii drept goale de sens, nefondate şi înscriindu-se în continuitatea unui politici complet sfruntate care constă în aţâţarea tensiunilor şi provocarea unei atmosfere de confruntare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un briefing zilnic.

Incursiunea care a stârnit proteste

Vineri, trei avioane de luptă rusești au pătruns în spațiul aerian estonian, unde au rămas timp de 12 minute. Incidentul a generat proteste dure din partea NATO și a Uniunii Europene, care au catalogat acțiunea drept o nouă ”provocare” rusă. Moscova a negat însă orice încălcare a teritoriului estonian.

Tensiunile dintre Rusia și NATO se află la cel mai ridicat nivel de la începutul invaziei pe scară largă din Ucraina, declanșată în februarie 2022.

ONU intervine în conflictul diplomatic

Ministerul eston de Externe a anunțat că Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni seara ”în răspuns la încălcarea flagrantă a spaţiului aerian eston de către Rusia”.

Reuniune crucială a NATO după ce drone ruseștei au intrat în spaţiul aerian al Estoniei

La începutul lunii septembrie, aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez. Trei dintre acestea au fost doborâte de avioane poloneze și de aparate F-35 olandeze, un moment descris drept o premieră în istoria NATO de la înființarea sa în 1949.

La câteva zile după acel episod, România a reclamat și ea o incursiune în spațiul său aerian, efectuată de o dronă rusească.

NATO convoacă consultări de urgență

Ambasadorii NATO vor avea marți o întâlnire specială pentru a discuta incidentul din spațiul aerian al Estoniei. Tallinn a cerut aceste consultări în baza articolului 4 al tratatului fondator al alianței.

Potrivit AFP, NATO a mobilizat avioane de luptă după ce trei MiG-31 rusești au pătruns în spațiul estonian vineri, pentru aproximativ 12 minute. Moscova a respins acuzațiile, însă NATO și UE au calificat acțiunea drept o nouă provocare periculoasă.

Un parlamentar german cere doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul NATO: "Rusia trebuie oprită cu forța"

Articolul 4, invocat tot mai des de țările aliate

Estonia a solicitat aceste discuții la mai puțin de două săptămâni după ce Polonia a făcut același pas, reclamând incursiunea unui val de drone rusești.

Conform articolului 4, orice membru NATO poate solicita consultări urgente atunci când consideră că „integritatea teritorială, independența politică sau securitatea” sa este amenințată.

Întâlnirea de marți va marca a treia invocare a articolului 4 de la începutul războiului din Ucraina și a noua din întreaga istorie a alianței, care are 79 de ani. Spre deosebire de articolul 5, care obligă la apărare colectivă, articolul 4 prevede doar consultări între aliați.

Reacția NATO după incidentele din Polonia

După ce Polonia a invocat articolul 4, NATO a transmis că își consolidează apărarea pe flancul estic pentru a întări securitatea frontierelor.

Estonia a anunțat la rândul său că ONU va organiza luni o ședință pentru a analiza pătrunderea avioanelor rusești pe teritoriul său aerian.

Putin și-a intensificat atacurile în Ucraina, după ce s-a întâlnit cu Trump în Alaska