Potrivit unor surse apropiate de Kremlin și citate de Bloomberg, întâlnirea din Alaska dintre Putin și Trump l-a convins pe liderul rus că omologul său american nu are vreun interes să intervină în conflict. În plus, Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după ce Volodimir Zelenski a respins cererea de a ceda mai mult teritoriu în estul Ucrainei.

Ucraina refuză noile cerințe ale Moscovei pentru încheierea conflictului, Putin consideră justificată escaladarea

La întâlnirea cu Trump din Anchorage, Alaska, din luna august, Putin a propus încetarea ostilităților și înghețarea frontului din sudul Ucrainei dacă Kievul ar fi de acord să cedeze părțile necucerite din regiunile Donețk și Luhansk. Solicitarea diferă de cea până în acel moment, când Putin ceruse Ucrainei să-și limiteze dimensiunea forțelor armate și să renunțe la obiectivul de a adera la NATO.

În replică, Ucraina a respins aceste condiții, iar Putin a considerat că acest lucru justifică escaladarea conflictului.

Conform datelor colectate de Bloomberg de la Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei, atacurile cu drone și rachete rusești asupra Ucrainei au crescut cu aproximativ 46% în luna care a urmat discuțiilor dintre Trump și Putin.