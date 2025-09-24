"Există o asemenea isterie cu privire la piloţii noştri militari care ar încălca anumite reguli şi ar pătrunde neautorizat într-un spaţiu aerian", a afirmat Dmitri Peskov. El a precizat că aceste acuzații sunt "nefondate" și a reiterat că aviația militară rusă respectă toate regulile și reglementările internaționale privind spațiul aerian.

Declarațiile lui Trump și contextul incursiunilor

Cu o zi înainte, președintele SUA a susținut că țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care le încalcă spațiul aerian, după ce în mai puțin de două săptămâni au avut loc trei incidente în care drone sau avioane de vânătoare rusești au pătruns pe teritoriul Alianței. Rusia a negat orice responsabilitate, în timp ce NATO a emis avertismente către Moscova, subliniind că "escaladarea" trebuie oprită și că alianța este pregătită să se apere prin toate mijloacele necesare.

Incidente recente în spațiul NATO

Luni, Danemarca a fost nevoită să închidă aeroportul din Copenhaga după ce mai multe drone de origine necunoscută au fost detectate în apropiere. La începutul lunii, Polonia, România și Estonia au raportat încălcări ale spațiului lor aerian de către aeronave rusești.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, 19 drone au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, iar avioane de vânătoare olandeze au doborât trei dintre acestea, marcând un eveniment fără precedent în istoria NATO de la înființarea sa în 1949.

Kremlinul acuză NATO de „aţâţarea tensiunilor”. Ostilitățile, la cote maxime după intruziunea MIG-urilor rusești în Estonia

Asigurările Kremlinului privind respectarea regulilor

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a insistat că Rusia respectă toate regulile internaționale și că avioanele sale militare nu au încălcat spațiul aerian al NATO. "Aviaţia noastră militară respectă toate regulile şi reglementările privind spaţiul aerian", a subliniat Peskov în cadrul conferinței de presă.

Tensiuni continue între NATO și Rusia

Aceste incidente au amplificat tensiunile dintre NATO și Rusia, iar statele membre ale Alianței monitorizează cu atenție orice activitate aeriană suspectă. NATO continuă să transmită mesaje clare către Moscova că orice escaladare va fi tratată cu seriozitate și că apărarea teritoriilor sale este garantată prin toate mijloacele disponibile.