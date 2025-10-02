Agențiile de informații americane și Pentagonul urmează să furnizeze date necesare pentru distrugerea rafinăriilor, conductelor, centralelor electrice și a altor obiective strategice. Ordinul a fost emis cu puțin timp înainte ca Trump să publice pe platforma sa Truth Social un mesaj în care afirma că Ucraina poate câștiga războiul și își poate recuceri teritoriile. Sursele au mai precizat că Washingtonul a cerut și aliaților NATO să sprijine Kievul în același mod.

Planuri pentru livrarea de armament avansat

Potrivit acelorași surse citate de WSJ, administrația Trump ia în calcul furnizarea către Ucraina a unor „arme puternice care să permită lovirea mai multor ținte pe teritoriul rus”. Printre acestea se află rachetele de croazieră Tomahawk și Barracuda, capabile de lovituri la mare distanță. Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat anterior că la Casa Albă se discută posibilitatea trimiterii către Kiev a rachetelor Tomahawk, cu o rază de acțiune de 2.500 de kilometri. Totuși, Trump nu a validat deocamdată această decizie.

JD Vance a acuzat Rusia că refuză negocierile de pace și a anunțat discuții privind livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina

Avertismentele lui Vladimir Putin

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat în repetate rânduri că folosirea de către Ucraina a unor arme occidentale cu rază lungă pentru atacuri asupra Rusiei „ar însemna că țările NATO, Statele Unite și statele europene sunt în război” cu Moscova. Liderul de la Kremlin a insistat că Ucraina nu are capacitatea de a desfășura singură astfel de atacuri, fiind posibilă doar cu sprijinul direct al Occidentului.

Reacția lui Volodimir Zelenski după întâlnirea cu Trump

La sfârșitul lunii septembrie, după o întâlnire cu Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj direct către oficialii de la Kremlin. El a declarat că aceștia trebuie să fie conștienți de amenințarea rachetelor americane cu rază lungă. „Ei trebuie să știe unde sunt adăposturile anti-bombă. Au nevoie de asta. Dacă nu opresc războiul, vor avea nevoie oricum”, a spus Zelenski. Declarația sa a fost interpretată ca o amenințare explicită la adresa conducerii ruse.

Cereri repetate pentru Tomahawk

Ucraina ceruse deja rachete Tomahawk Statelor Unite. Solicitarea apărea într-o anexă secretă al „Planului Victoriei” prezentat anul trecut de Zelenski fostului președinte Joe Biden. Totuși, Kievul nu a primit niciodată aceste arme. În iulie, potrivit Financial Times, Ucraina a formulat din nou o cerere pentru același tip de rachete, însă răspunsul a fost tot negativ. În trecut, administrația Trump a împiedicat în mod explicit utilizarea de către Kiev a rachetelor cu rază lungă, inclusiv a sistemelor ATACMS, pentru a ataca Rusia.

Un nou capitol în strategia americană

Decizia actuală de a transmite date secrete către Ucraina marchează o schimbare de atitudine în politica administrației Trump. Dacă anterior Washingtonul evita să permită Kievului acces la armament și informații pentru atacuri în profunzimea teritoriului rus, acum Casa Albă face un pas care poate schimba dinamica conflictului.

Război în Ucraina, ziua 1317. Trump își schimbă tonul față de Putin: prima măsură pro-Ucraina vizează ținte energetice din Rusia - LIVE TEXT