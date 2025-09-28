Într-un interviu acordat postului Fox News, oficialul american a subliniat: „Washington vrea pace”. El a adăugat că Rusia „suferă pierderi uriașe fără să obțină aproape niciun rezultat” și a făcut apel la Kremlin să „se trezească”, „să accepte realitatea” și să facă pași concreți pentru încheierea războiului.

Discuții privind livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina

Întrebat despre posibilitatea ca Statele Unite să trimită Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, Vance a explicat că subiectul se află în plină analiză. „Decizia finală va fi luată de președinte [Donald Trump]. Președintele va face ceea ce este în interesul Statelor Unite”, a afirmat vicepreședintele.

Trump anunță noi taxe vamale: până la 100% pentru medicamente și tarife majorate pentru camioane și mobilă

Cererea lui Zelenski la întâlnirea cu Trump

Publicația The Telegraph a relatat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut personal, într-o întâlnire cu Donald Trump desfășurată cu ușile închise în marja Adunării Generale a ONU, livrarea acestor rachete. Potrivit ziarului, Zelenski a argumentat că Tomahawk-urile ar putea forța pe Vladimir Putin să accepte negocieri. Ulterior, liderul ucrainean a declarat că Trump i-ar fi răspuns promițând că va „lucra la acest lucru”.

Reacția lui Donald Trump față de Vladimir Putin

Surse diplomatice citate de aceeași publicație au dezvăluit că secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, le-a transmis partenerilor europeni că Donald Trump s-a arătat „foarte supărat” pe Vladimir Putin pentru că a ignorat încercările Casei Albe de a opri conflictul militar din Ucraina.

Donald Trump continuă cu sfaturile medicale. „Împărțiți vaccinul ROR în trei doze total separate (nu amestecate!)”