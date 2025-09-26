Medicamentele, vizate direct

Trump a declarat că va introduce o taxă de 100% pentru medicamentele de marcă și brevetate produse în afara SUA, dacă firmele nu își construiesc fabrici pe teritoriul american. Economiștii subliniază că definiția acestor produse rămâne ambiguă și că anumite țări, precum India, ar putea fi exceptate de la aceste măsuri, în cazul medicamentelor generice.

Uniunea Europeană a reacționat rapid, amintind că acordul comercial semnat în vară protejează exporturile de medicamente europene, care nu pot fi taxate peste pragul de 15%. „UE este singurul partener care a obținut o astfel de garanție”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill.

Federația Europeană a Industriilor Farmaceutice (EFPIA) avertizează însă că astfel de tarife ar putea crea „cea mai gravă dintre situații” pentru industrie și pacienți.

Camioanele grele și mobilă, noi ținte ale tarifelor

Pe lângă medicamente, Trump a anunțat o taxă de 25% pentru toate camioanele grele fabricate în străinătate, argumentând că importurile reprezintă o amenințare la adresa securității naționale. Producători americani precum Peterbilt, Kenworth, Freightliner sau Mack Trucks ar urma să beneficieze de pe urma acestei măsuri.

Pe piața concurențială, companii precum Volvo și Daimler au înregistrat scăderi notabile ale acțiunilor imediat după anunț.

În plus, administrația de la Washington va aplica:

50% taxe pentru mobilierul de bucătărie și lavoarele de baie,

30% taxe pentru mobilierul tapițat.

Cum aproximativ 60% din mobila vândută în SUA provine din import, iar mare parte din Asia, anunțul a afectat acțiunile retailerilor Wayfair și Williams Sonoma.

Riscul de inflație

Măsurile protecționiste ridică temeri privind o nouă presiune inflaționistă în cea mai mare economie a lumii. Totuși, Trump insistă că obiectivul său este să readucă producția în Statele Unite și să reducă dependența de importuri.

Aceste decizii marchează o continuare a politicilor tarifare dure impuse de administrația sa în ultimii ani, care au vizat principalii parteneri comerciali ai Americii – Canada, Mexic, Uniunea Europeană și China – și care încă fac obiectul negocierilor internaționale.