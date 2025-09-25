Totul a pornit din cauza afirmațiilor făcute de președinte, conform cărora femeile însărcinate care iau paracetamol pot naște copii cu autism. În acest context, gravidele au postat videoclipuri pe rețelele sociale în care iau medicamentul pentru a demonstra că Donald Trump se înșeală.

Anunțul făcut de Donald Trump în privința paracetamolului s-a răspândit rapid în toată lumea.

Declarația conform căreia paracetamolul provoacă autism a primit reacții mixte. În timp ce unii oamenii au ținut cont de sfatul președintelui, alții l-au contestat imediat. Spre exemplu, gravidele au postat clipuri pe rețelele de socializare în care iau paracetamol în semn de protest față de Donald Trump. „Aici sunt eu, o femeie însărcinată care ia paracetamol, pentru că cred în știință și nu în cineva fără studii medicale” a scris una dintre acestea.

@debbie.schluter To stick it to Trump and RFK Jr, liberal women who are pregnant are posting videos on social media of them downing Tylenol "I believe in science and not someone who has no medical background." 🤦‍♀️ ♬ original sound - Debbie S

O altă viitoare mamă a postat un videoclip similar. Aceasta a scris că își face datoria civică și ia paracetamol în timpul sarcinii pentru că administrația Trump este o glumă.

@adamfranciscousa I really hope all of these pregnant women that are protesting Trump by taking Tylenol when pregnant will be honest if their child is born and has autism. “Mommy hated President Trump so much I prioritized my protest over your health.” ♬ original sound - Adam Francisco

Organizația Mondială a Sănătății a răspuns afirmațiilor făcute de Donald Trump. Potrivit acesteia, dovezile prezentate de președintele american sunt inconsistente și oamenii ar trebui să fie precauți în privința lor. Și Barack Obama a venit cu o reacție. Rivalul lui Donald Trump a criticat anunțul acestuia și spune că este o violență împotriva adevărului, care poate afecta femeile însărcinate dacă acestora le va fi frică să ia medicamentul.

