La ceremonia de comemorare Charlie Kirk, desfășurată duminică, Trump a menționat că are o veste „uimitoare” despre autism. „Autismul a scăpat de sub control, dar s-ar putea să avem acum un motiv pentru care se întâmplă asta”, a spus președintele SUA, citat de BBC.

Studiile privind legătura dintre Tylenol și autism, controversate

Unele cercetări au indicat o asociere între utilizarea Tylenol în sarcină și autism, însă rezultatele sunt contradictorii și nu confirmă că acest medicament ar cauza boala. Tylenol este o marcă de analgezic foarte răspândită în Statele Unite, Canada și alte țări, substanța activă fiind acetaminofen, denumită paracetamol în afara Americii de Nord.

Reacția companiei care produce Tylenol

Kenvue, producătorul Tylenol, a transmis un mesaj pentru BBC: „Credem că știința independentă și solidă demonstrează clar că administrarea de acetaminofen nu provoacă autism. Nu suntem de acord cu nicio sugestie contrară și suntem profund îngrijorați de riscul pentru sănătatea viitoarelor mame.”

Reprezentanții companiei au adăugat că acetaminofenul este cea mai sigură opțiune de calmare a durerii pentru femeile însărcinate. În lipsa acestuia, ele s-ar confrunta cu un risc ridicat, fie alegând să suporte febra și durerea, fie recurgând la alternative mai periculoase.

BBC a solicitat un punct de vedere și Departamentului de Sănătate și Servicii Umane (HHS).

Promisiunile administrației și complexitatea cercetării

În aprilie, Robert F. Kennedy Jr., aflat la conducerea HHS, a anunțat lansarea „unui amplu program de testare și cercetare” pentru a afla cauza autismului în cinci luni. Specialiștii avertizează însă că descifrarea mecanismelor acestei afecțiuni, studiată de decenii, este un proces extrem de complicat. Cercetătorii sunt de părere că nu există o singură cauză, autismul fiind rezultatul unui amestec complex de factori genetici și de mediu.

Impactul asupra pieței și reacția medicilor

După apariția informațiilor privind posibila legătură dintre Tylenol și autism, acțiunile companiei producătoare au scăzut pe bursă.

Colegiul American de Obstetrică și Ginecologie a transmis că medicii din întreaga țară au recomandat constant Tylenol ca fiind unul dintre puținele analgezice sigure pentru gravide. „Studiile efectuate în trecut nu arată dovezi clare care să demonstreze o relație directă între utilizarea prudentă a acetaminofenului în timpul oricărui trimestru de sarcină și problemele de dezvoltare fetală,” a precizat organizația.

Medicamentul continuă să fie susținut și de alte grupuri medicale, dar și de guverne din întreaga lume.

Rezultate contradictorii în cercetările recente

În august, un raport coordonat de decanul Școlii de Sănătate Publică Chan a Universității Harvard a sugerat că expunerea prenatală la Tylenol ar putea crește riscul apariției autismului și a altor tulburări de dezvoltare. Echipa de cercetători a recomandat limitarea utilizării medicamentului, dar a subliniat că rămâne esențial în tratarea febrei și a durerilor materne, care pot afecta negativ copilul.

Totuși, un alt studiu publicat în 2024 nu a găsit nicio legătură între administrarea Tylenol în sarcină și autism. „Nu există dovezi solide sau studii convingătoare care să sugereze existența unei relații cauzale,” a declarat Monique Botha, profesor de psihologie socială și dezvoltare la Universitatea Durham.

Dr. Botha a adăugat că opțiunile de calmare a durerii pentru gravide sunt puține, iar Tylenol rămâne una dintre puținele soluții sigure pentru această categorie de pacienți.

Date despre evoluția autismului în Statele Unite

Conform Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), diagnosticele de autism au crescut semnificativ după anul 2000. În 2020, rata cazurilor a ajuns la 2,77% în rândul copiilor de 8 ani. O parte a creșterii este atribuită conștientizării sporite și extinderii definiției tulburării, însă cercetătorii investighează și posibile influențe de mediu.

De-a lungul timpului, Robert F. Kennedy Jr. a promovat teorii demontate, printre care și aceea că vaccinurile ar fi responsabile pentru creșterea cazurilor de autism, deși nu există dovezi care să susțină această afirmație, spun jurnaliștii britanici.

