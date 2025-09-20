Liderul de la Casa Albă a declarat că dronele nu ar fi trebuit să ajungă pe teritoriul Poloniei și a transmis un avertisment ferm Moscovei să nu se mai apropie de granițele poloneze. În schimb, România nu a fost menționată deloc, deși și țara noastră s-a confruntat recent cu incidente similare.

Mesajul ridică semne de întrebare cu privire la relația României cu administrația americană și la nivelul de sprijin oferit în contextul tensiunilor din regiune.

Incident recent în Delta Dunării

Pe 13 septembrie, o dronă de tip Geran (Shahed-136, de fabricație iraniană) a fost detectată în nordul județului Tulcea. Aceasta a zburat aproximativ 50 de minute în spațiul aerian românesc, fiind urmărită de avioane F-16 și Eurofighter Typhoon. Deși piloții au primit autorizarea de a o doborî, au decis să nu deschidă focul din cauza riscurilor colaterale.

MApN a condamnat acțiunile Rusiei, considerându-le o provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. România rămâne angajată în obligațiile sale ca stat membru NATO și susține că toate măsurile necesare pentru apărarea spațiului aerian sunt în vigoar