”Armata Română şi aliaţii care fac poliţie aeriană pe teritoriul României POT DOBORÎ drone care intră în spaţiul nostru aerian. Asta e în Legea 73 din 2025 (n.r. - privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional)- puteţi să vă uitaţi la dezbaterile din primăvară din Parlament unde m-am “luptat” politic cu prietenii lui Putin şi cu fake news-urile lor. De ce a trecut legea abia la 3 ani de la începerea războiului din Ucraina… aici trebuie să explice alţii, eu pot doar să intuiesc ce-a fost. Piloţii sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operaţională. Au avut aprobarea şi astăzi şi o vor avea ori de câte ori vor intra drone la noi”, a transmis ministrul sâmbătă seară, într-o postare făcută pe Facebook.

El a precizat că normele/procedurile care stabilesc lanţul de comandă pentru doborârea aeronavelor cu pilot au fost lucrate peste vară, aflându-se în prezent pe masa CSAT şi vor fi aprobate în prima şedinţă.



”Până atunci, aprobarea o dă, ca şi până acum, ministrul sau un împuternicit de pe lanţul de comandă, atunci când ministrul dispune asta, temporar. Rusia ne-a provocat şi o să continue să ne provoace şi să ne testeze reacţia. Răspunsul nostru şi al aliaţilor va fi ferm de fiecare dat", a precizat Moşteanu.

El subliniază că Eastern Sentry, noua iniţiativă anunţată vineri de NATO, va spori capacitatea de apărare pe tot Flancul de Est.

”Ne aşteptăm să primim echipamente suplimentare, urmează detalii în săptămânile următoare. Aliaţii sunt alături de noi, însă e important să descurajăm şi singuri astfel de provocări. Iar pentru asta prioritatea mandatului acestui Guvern e să consolideze capacităţile noastre de apărare”, a mai spus ministrul Apărării.