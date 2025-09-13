„Nu a fost doborâtă, nu. Radarele au interceptat-o și au văzut-o venind spre spațiul nostru aerian. Avioanele s-au ridicat și au văzut-o, au fost foarte aproape să o dea jos. Drona, zburând foarte jos la un moment dat, a plecat în Ucraina. Astea sunt informațiile pe care le avem la acest moment”, a declarat Moșteanu în cadrul unui interviu tv.

Suportul aliaților în misiune

Ministrul a precizat că în misiune au fost implicate și avioane Eurofighter ale Germaniei, care au preluat monitorizarea după ce aeronavele românești și-au epuizat timpul maxim de zbor. „Practic, le-au înlocuit în spațiul aerian pentru că avioanele au o perioadă de zbor limitată și în momentul în care F-16-le s-a apropiat de terminarea acestei perioade s-au ridicat Eurofighterele aliaților germani”, a explicat Moșteanu.

Procedurile legale privind doborârea dronelor

Întrebat despre procedurile stipulate de Legea 73/2025, care permite doborârea dronelor ce intră în spațiul aerian, ministrul a explicat că acestea urmează să fie aprobate prin CSAT. „Procedurile urmează să fie trecute prin CSAT. Am luat toate aprobările în aceste luni de vară. Sunt legate cu procedurile de intervenție în cazul aeronavelor cu pilot. În acest moment, pentru angajarea împotriva aeronavelor cu pilot, funcționăm, practic, pe legea veche unde ministru trebuie să dea aprobare pentru angajare. Și eu am tot timpul un telefon asupra mea cu o aplicație, dacă nu sunt eu, pe comandă, în jos, are altcineva această posibilitate de a da aprobare”, a precizat Moșteanu.

Survoluri de verificare și raportul final

Ministrul a adăugat că vor avea loc survoluri cu elicoptere pentru a verifica dacă drona a lăsat urme sau a căzut în zona respectivă. „Așteptăm raportul final și îl vom avea în orele care urmează. (...) Mâine vor fi survoluri cu elicoptere în zona aceea pentru a vedea dacă există urme sau dacă ar fi căzut, dar toate informațiile în momentul ăsta sunt că drona a ieșit în spațiul aerian ucrainean”, a încheiat Ionuț Moșteanu.

