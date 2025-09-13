”În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au precizat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Autoritățile subliniază că teritoriul României nu se află sub atac și nu reprezintă țintă pentru Federația Rusă. Locuitorii sunt îndemnați să urmeze recomandările privind siguranța publică și să trateze informațiile cu calm.

Recomandări pentru populație

”Totodată, adresăm rugămintea ca cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”, au transmis pompierii tulceni.

Măsuri de siguranță

Locuitorii sunt sfătuiți să se adăpostească în spații protejate, să nu părăsească zona fără necesitate și să evite deplasările în exterior pe durata alarmei aeriene. Autoritățile vor monitoriza situația și vor transmite informații suplimentare prin sistemul RO-Alert, pentru a asigura protecția cetățenilor.

Alertă aeriană, la granița cu Ucraina. MApN a detectat un grup de drone: două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române, ridicate de la sol - mesaj Ro-ALERT