Zelenski a detaliat că România a trimis avioane de luptă pentru a contracara drona rusească. „Astăzi, România a mobilizat avioane de luptă din cauza unei drone ruseşti în spaţiul său aerian. Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat în spaţiul aerian al NATO timp de aproximativ 50 de minute”, a precizat el. Totodată, președintele ucrainean a menționat în postarea sa că și Polonia a reacționat militar în fața amenințării dronelor rusești.

Dronele în Ucraina și Belarus

Zelenski a mai explicat că dronele rusești au fost prezente pe tot parcursul zilei în mai multe regiuni din Ucraina, inclusiv în nord, de-a lungul frontierei cu Belarus. „Conform informaţiilor preliminare, spaţiul aerian al Belarusului a fost, de asemenea, utilizat pentru intrarea în spaţiul aerian al Ucrainei în direcţia Volîn”, a subliniat președintele.

El a avertizat că astfel de incidente nu sunt întâmplătoare. În noaptea de marți spre miercuri, mai multe drone au intrat în spațiul aerian al Poloniei, iar Varșovia, cu sprijinul aliaților olandezi, a doborât o parte dintre ele.

Rusia planifică fiecare mișcare

„Armata rusă ştie exact unde se îndreaptă dronele sale şi cât timp pot opera în aer. Rutele lor sunt întotdeauna calculate. Acest lucru nu poate fi o coincidenţă, o greşeală sau iniţiativa unor comandanţi de nivel inferior. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia – şi exact aşa acţionează ei. La început, paşi mici, iar în cele din urmă, pierderi mari”, a declarat Zelenski.

Polonia închide un aeroport și trimite avioanele de vânătoare la granița cu Ucraina

Sancțiuni și tarife pentru Rusia

Președintele ucrainean a cerut acțiuni preventive și noi sancțiuni împotriva Rusiei, precum și tarife împotriva comerțului rusesc, făcând ecou apelului președintelui american Donald Trump de a opri achizițiile de petrol rusesc și de a impune tarife punitive inclusiv Chinei.

„Acţiunile trebuie să fie preventive, bazate pe principiul că nu există ameninţări militare minore din partea celor obişnuiţi să distrugă independenţa şi vieţile altora. Rusia este obişnuită cu acest lucru şi trebuie să simtă consecinţele. Sunt necesare sancţiuni împotriva Rusiei. Sunt necesare tarife împotriva comerţului rus”, a afirmat Zelenski.

Propunerea unui sistem colectiv de apărare aeriană

Președintele a reiterat necesitatea unui sistem de apărare aeriană colectiv, care să funcționeze ca un scut împotriva dronelor rusești. „Este necesară apărarea colectivă – iar Ucraina a propus partenerilor săi crearea unui astfel de sistem de protecţie. Nu aşteptaţi zeci de «Shahed-uri» şi rachete balistice înainte de a lua în sfârşit decizii”, a transmis Zelenski.

