Suspendarea lui Jimmy Kimmel și intervenția FCC

Decizia de suspendare a show-ului a fost luată după ce FCC a amenințat cu sancțiuni în urma comentariilor făcute de prezentator despre uciderea influențatorului conservator Charlie Kirk. ABC a reacționat scoțând emisiunea din grilă, iar potrivit BBC, amenințările venite din partea autorității de reglementare au cântărit în luarea deciziei. Trump a vorbit despre situație joi, în fața reporterilor aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One, la întoarcerea din vizita oficială efectuată în Marea Britanie.

Declarațiile directe ale lui Trump

„Am citit undeva că rețelele au fost 97% împotriva mea, din nou, 97% negativ, și totuși am câștigat și cu ușurință, toate cele șapte state în alegerile de anul trecut”, a spus Trump. Ulterior, el a completat: „Îmi fac doar publicitate proastă. Adică, ei primesc o licență. M-aș gândi că poate ar trebui să le fie retrasă licența”.

Monologul lui Kimmel și reacția FCC

În ediția de luni a emisiunii sale, Jimmy Kimmel, în vârstă de 57 de ani, a afirmat că „banda Maga” „încearcă cu disperare să îl caracterizeze pe acest copil care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei” și urmărește să „obțină puncte politice din asta”. Joi, președintele FCC, Brendan Carr, a spus într-un interviu pentru Fox că suspendarea nu este „ultima șansă”. „Vom continua să îi tragem la răspundere pe acești radiodifuzori față de interesul public”, a declarat Carr. „Și dacă radiodifuzorilor nu le place această soluție simplă, își pot preda licența la FCC.”

Puterea și limitele FCC

FCC are competență asupra rețelelor tradiționale de televiziune, precum ABC, și a afiliaților lor independenți. În schimb, capacitatea sa de a acționa asupra canalelor prin cablu, cum sunt Fox și MSNBC, este mult mai redusă. Totodată, agenția nu are autoritate asupra podcasturilor sau asupra platformelor de streaming. Experții în drept constituțional atrag atenția că Primul Amendament, care garantează libertatea de exprimare, ar împiedica în practică retragerea licențelor pe baza unor neînțelegeri politice.

Atmosfera tensionată din echipa lui Kimmel

Joe Strazullo, scenarist la „Jimmy Kimmel Live!” între 2015 și 2021, a vorbit cu BBC despre efectele acestei situații asupra echipei: „Este sfâșietor să vezi amenințarea de a rămâne fără loc de muncă”, a spus el. „Am contactat baza și nimeni nu știe exact ce se întâmplă încă și ei lucrează lucrurile în spatele scenei.”

Suspendarea emisiunii a fost confirmată miercuri seara, la scurt timp după ce Nexstar Media, unul dintre cei mai mari operatori TV din Statele Unite, a anunțat că nu o va mai difuza „în viitorul apropiat”. Nexstar a catalogat comentariile lui Kimmel drept „ofensatoare și insensibile într-un moment critic al discursului nostru politic național”.

Sprijin pentru decizia Nexstar și reacția Sinclair

Brendan Carr a lăudat poziția Nexstar, menționând că grupul se află în proces de obținere a aprobării FCC pentru o fuziune de 6,2 miliarde de dolari cu Tegna. Oficialul a spus că speră ca și alți radiodifuzori să procedeze la fel. De partea cealaltă, Sinclair, cel mai mare afiliat ABC din Statele Unite, a decis să difuzeze vineri un program special dedicat memoriei lui Charlie Kirk, în intervalul orar rezervat inițial emisiunii lui Kimmel.

Moartea lui Charlie Kirk și decizia privind Turning Point USA

Charlie Kirk, activist conservator cunoscut și tată a doi copii, a fost ucis pe 10 septembrie, după ce a fost împușcat în gât în timp ce susținea un discurs la Universitatea Utah Valley din Orem. La doar câteva zile după tragedie, organizația Turning Point USA, pe care acesta a co-fondat-o, a anunțat că văduva sa, Erika Kirk, a fost numită în funcția de conducere.

