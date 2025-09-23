OMS a precizat marți că dovezile referitoare la existența unei legături sunt în continuare inconsistente și a îndemnat la prudență în formularea concluziilor.



Președintele Donald Trump a asociat luni autismul cu utilizarea vaccinurilor în copilărie și cu administrarea de Tylenol femeilor însărcinate, aducând în prim-planul politicii de sănătate a Statelor Unite afirmații care nu sunt susținute de dovezi științifice.



Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a transmis marți că nu există dovezi noi care să impună modificări ale recomandărilor actuale în această regiune privind utilizarea paracetamolului, cunoscut sub numele de Tylenol în Statele Unite, în timpul sarcinii, scrie Agerpres.



"Dovezile disponibile nu au găsit nicio legătură între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și autism", a anunțat EMA într-un comunicat de presă, adăugând că paracetamolul poate fi folosit în timpul sarcinii atunci când este necesar, însă la cea mai mică doză și frecvență eficientă.



Luni, autoritatea de reglementare în domeniul sănătății din Regatul Unit a declarat că utilizarea paracetamolului este sigură.



"Dovezile rămân inconsistente", a declarat purtătorul de cuvânt al OMS, Tarik Jasarevic, într-o conferință de presă organizată la Geneva atunci când a fost întrebat despre o posibilă legătură între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și autism.

El a menționat studii nespecificate care sugerau o posibilă legătură, însă a precizat că aceasta nu a fost confirmată de cercetări ulterioare. "Această lipsă de replicabilitate necesită cu adevărat prudență în formularea unor concluzii de cazualitate", a adăugat el.



Într-o conferință de presă extrem de neobișnuită, organizată luni la Casa Albă din Washington, președintele american Donald Trump le-a oferit sfaturi medicale femeilor însărcinate și părinților cu copii mici, spunându-le în mod repetat să nu utilizeze sau să administreze acest analgezic și sugerând totodată ca vaccinurile obișnuite să nu fie administrate împreună sau atât de devreme în viața unui copil.



Sfaturile lui Donald Trump contrazic însă recomandările societăților medicale, care au citat date din numeroase studii care arată că acetaminofenul, ingredientul activ din Tylenol, joacă un rol sigur în bunăstarea femeilor însărcinate.



Rugat să ofere mai multe detalii despre declarațiile președintelui Trump, Tarik Jasarevic a adăugat că vaccinurile nu provoacă autism și a afirmat că acestea salvează vieți. "Este un lucru dovedit științific și nu ar trebui pus sub semnul întrebării", a adăugat el.

