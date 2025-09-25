NORAD a detectat şi urmărit două bombardiere startegice de tip Tupolev 95 (Tu-95) şi două avioane de vânătoare de tip Suhoi 35 (Su-35) ruseşti care operau într-o zonă de identificare a apărării aeriene a Alaskăi, se arată în comunicat, potrivit CBS News.

Deși aeronavele rusești „au rămas în spațiul aerian internațional, fără a pătrunde pe teritoriul SUA sau al Canadei”, incidentul a fost interpretat ca o demonstrație de forță, a scris cunoscutul influencer Mario Nawfal. „Moscova adoră să-și etaleze bombardierele cu rază lungă de acțiune în apropierea Alaskăi. Washingtonul adoră să arate că le vede – și că e pregătit. Este teatru de Război Rece cu tehnologie din 2025,” a scris acesta într-o postare pe rețeaua X.

Accesul ]n zona de identificare a apărării aeriene a Alaskăi necesită o identificare imediată a tuturor avioanelor, din motive de securitate naţională, precizează NORAD.

Este a treia oară în ultima lună şi a noua oară de la începutul anului când NORAD raportează un astfel de incident implicând avioane ruseşti care zboară în apropiere de Alaksa, relatează The Associated Press.

Acest tip de activitate rusească în apropierea Alaskăi are loc cu regularitate şi nu este consideratră o ameninţare, se arată în comunicatul NORAD.

