Luni, într-o conferință de presă extraordinară la Casa Albă, Donald Trump a asociat autismul cu vaccinurile administrate copiilor și cu consumul de Tylenol de către femeile însărcinate, aducând în prim-planul politicii de sănătate a Statelor Unite afirmații care nu sunt susținute de dovezi științifice.



Într-un mesaj distribuit pe rețeaua de socializare Truth Social vineri, președintele republican a cerut din nou ca vaccinul combinat împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (ROR) să fie împărțit în doze separate și ca copiii să nu primească vaccinul împotriva hepatitei B - care este administrat în mod normal în primele 24 de ore după naștere - înainte de împlinirea vârstei de 12 ani.



"Femeile însărcinate, nu utilizați Tylenol decât dacă este absolut necesar, nu administrați copiilor voștri de vârstă fragedă Tylenol din niciun motiv, împărțiți vaccinul ROR în trei doze total separate (nu amestecate!), faceți vaccinul împotriva varicelei separat, faceți vaccinul împotriva hepatitei B după vârsta de 12 ani și, foarte important, faceți vaccinul în cinci vizite separate la medic!", a declarat vineri președintele american în acel mesaj, scris cu majuscule.



Sfaturile lui Donald Trump contrazic recomandările formulate de asociațiile medicale, care citează date din numeroase studii și zeci de ani de practică medicală, care arată că acetaminofenul, ingredientul activ din Tylenol, este sigur atunci când este utilizat sub supraveghere medicală în timpul sarcinii. Zeci de asociații medicale, de cercetare și de susținere a persoanelor cu autism au condamnat acest anunț al președintelui american.

Isterie în SUA. Femeile însărcinate iau paracetamol în doze mari ca protest împotriva lui Trump. ”Pentru că cred în știință și nu în cineva fără studii medicale”

Solicitarea mai multor vizite la medic este un inconvenient inutil, care va reduce probabil ratele de vaccinare și va constitui o barieră de acces pentru multe persoane, au afirmat experții în sănătate.



Mesajul de vineri și anunțul de luni amintesc de conferințele de presă susținute în mod regulat de Donald Trump în primele luni ale pandemiei COVID-19 în 2020, când președintele american oferea frecvent sfaturi nefondate științific, inclusiv atunci când se întreba în mod public dacă nu cumva ingerarea de înălbitor ar putea fi eficientă împotriva noului coronavirus și când promova tratamente care s-au dovedit a fi ineficiente pentru pacienții cu COVID-19, scriu jurnaliștii britanici, citați de Agerpres.

Deși nu a menționat autismul în mesajul său de vineri, sfaturile medicale ale lui Donald Trump vin în contextul în care echipa sa de la Departamentul de sănătate publică a încercat săptămâna aceasta să tempereze mesajul inițial de luni, care lega acetaminofenul de autism.



Directorul Institutului Național de Sănătate, în aparițiile sale în mass-media, și comisarul Agenției pentru Alimente și Medicamente (FDA), într-o notificare scrisă adresată medicilor, au afirmat că există o asociere, nu o legătură dovedită, și că femeile ar trebui să se consulte cu medicii lor.

Trump anunță noi taxe vamale: până la 100% pentru medicamente și tarife majorate pentru camioane și mobilă