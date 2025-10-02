UPDATE 8:40 - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia că a atacat deliberat infrastructura energetică din apropierea centralei de la Cernobîl, lăsând instalația fără curent timp de câteva ore. El susține că Moscova menține și întreruperea alimentării la centrala nucleară Zaporojie, ceea ce creează riscuri grave, profitând de poziția slabă a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

UPDATE 7:50 - Echipele de salvare au descoperit marţi cadavrele a doi părinţi şi ale copiilor lor, în vârstă de 6 şi 4 ani, în urma unui atac cu drone ruseşti într-un sat din regiunea Sumî, în nordul Ucrainei.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Statele Unite solicită, de asemenea, aliaților NATO să ofere un sprijin similar, au afirmat oficialii americani, confirmând informații pe această temă publicate de Wall Street Journal.

Decizia reprezintă prima schimbare de politică privind Ucraina pe care președintele Donald Trump a aprobat-o de când și-a înăsprit retorica față de Rusia în ultimele săptămâni, în încercarea de a pune capăt războiului.

Washingtonul împărtășește de mult timp informații cu Kievul, dar astfel va fi mai ușor pentru Ucraina să lovească infrastructura rusă, cum ar fi rafinăriile, conductele și centralele electrice, cu scopul de a priva Kremlinul de venituri și petrol.

Această măsură vine în condițiile în care Trump a presat țările europene să înceteze achiziționarea de petrol rusesc în schimbul acordului său de a impune sancțiuni dure Moscovei, în încercarea de a lăsa Rusia fără bani cu care să-și finanțeze invazia în Ucraina.



Marți, Donald Trump a oferit marți detalii despre una dintre conversațiile sale cu liderul rus Vladimir Putin, în timpul căreia a sugerat că Rusia este un „tigru de hârtie”.