Declarațiile au fost făcute în cadrul unui forum important dedicat strategiei de apărare, desfășurat la Paris, unde experții au analizat noile riscuri generate de conflictele recente.

„Trebuie să ne pregătim, altfel vom plăti scump”

Vocea care a tras cel mai puternic semnal de alarmă este cea a amiralului francez Pierre Vandier, comandant suprem aliat pentru transformare. Mesajul său a fost unul fără echivoc:

„Trebuie să ne pregătim, altfel vom suferi ceea ce suferă în prezent ţările din Golf”

Oficialul a făcut trimitere la atacurile cu drone și rachete lansate de Iran asupra statelor din regiune, subliniind că problema nu este lipsa banilor, ci viteza de reacție și capacitatea de a lua decizii corecte în timp util.

Un război al volumului: NATO, în urma rivalilor

Potrivit amiralului, amenințările venite din partea Rusia și Iranului sunt diferite față de ceea ce NATO a întâlnit până acum. Nu mai este vorba doar despre tehnologie, ci despre cantitate și rapiditate.

„Este un moment al adevărului”, a spus acesta, explicând că adversarii au trecut la producția în masă, în timp ce industria occidentală este construită pentru sisteme sofisticate, dar greu de produs în serie.

Un exemplu concret ilustrează diferența: în timpul în care Statele Unite reușesc să fabrice o baterie de rachete Patriot, rivalii pot produce cel puțin patru rachete balistice.

În plus, dronele de tip Shahed, utilizate intens în conflicte recente, evoluează rapid. De la primele incidente majore până în prezent, aceste sisteme au trecut prin mai multe îmbunătățiri, ceea ce complică și mai mult reacția alianței.

Problema majoră: reacția lentă a aliaților

Un alt punct critic evidențiat este viteza extrem de redusă cu care NATO reușește să se adapteze. În cadrul proiectelor comune, statele membre au nevoie chiar și de doi sau trei ani doar pentru a defini cerințele tehnice.

Această întârziere este cauzată, în mare parte, de interesele naționale ale fiecărui stat, care încearcă să-și protejeze propria industrie de apărare.

În tot acest timp, tehnologia de pe câmpul de luptă evoluează într-un ritm accelerat, ceea ce face ca multe dintre decizii să devină depășite încă din momentul implementării.

Soluția: inovație și „jucători noi” în industria de apărare

În opinia lui Pierre Vandier, simpla creștere a producției nu este suficientă. Este nevoie de soluții complet noi și de deschiderea industriei către companii emergente, capabile să vină cu idei rapide și flexibile.

Chiar și așa, proiectele mari – precum avioanele de luptă sau portavioanele – rămân esențiale și nu pot fi înlocuite, ceea ce complică și mai mult echilibrul dintre inovație și capacitatea industrială clasică.

SUA accelerează producția de rachete: industria intră „în regim de război”

În paralel, Pentagon a anunțat măsuri concrete pentru creșterea producției de armament. Washingtonul a încheiat acorduri cu giganți din industrie precum Lockheed Martin, BAE Systems și Honeywell Aerospace.

Printre obiective se numără creșterea de patru ori a producției unor componente esențiale pentru sistemul antirachetă THAAD, unul dintre cele mai avansate din lume.

De asemenea, este accelerată producția rachetei tactice PrSM, succesoarea sistemului ATACMS, utilizată deja în operațiuni recente.

Oficialii americani spun că aceste măsuri „pun industria de apărare pe picior de război” și contribuie la construirea unui „arsenal al libertății”, într-un context în care consumul de muniție a crescut semnificativ din cauza conflictelor în desfășurare.

În același timp, utilizarea masivă a sistemelor de apărare antirachetă de către SUA, Israel și statele din Golf ridică semne de întrebare serioase privind dimensiunea stocurilor disponibile și capacitatea de a le reface rapid.