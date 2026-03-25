Oficialii americani, familiarizați cu cele mai recente informații de intelligence, au declarat pentru CBS că există două tipuri de mine răspândite în această rută strategică, prin care până recent tranzita aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol.

Minele letale ale Iranului

Minele Maham 3 și Maham 7, fabricate în Iran, reprezintă elemente cheie ale arsenalului militar al regimului. Acestea au fost deja desfășurate și pot lovi orice navă care pătrunde în strâmtoare.

Maham 3 este o mină ancorată, instalată la adâncimi de până la aproximativ 90 de metri. După desfășurare, dispozitivul rămâne poziționat imediat sub nivelul navelor care trec, activându-se prin senzori acustici ce detectează semnăturile sonore de frecvență joasă ale țintelor. Încărcătura sa de aproximativ 120 de kilograme poate provoca distrugeri devastatoare.

Últimas – autoridades dos EUA disseram à CBS News que há pelo menos uma dúzia de minas subaquáticas, supostamente dos modelos Maham 3 e Maham 7, de fabricação iraniana, espalhadas atualmente pelo Estreito de Ormuz. pic.twitter.com/eaUPRHadvv — No Front Militar (@noFrontMilitar) March 23, 2026

Maham 7, denumită și „mină aderentă”, este concepută să fie dificil de detectat și poate fi lansată de pe nave sau din aer. Aceasta vizează nave de dimensiuni medii, ambarcațiuni de debarcare și submarine mici. Specialiștii estimează că cel puțin o duzină dintre aceste mine se află deja în strâmtoare, iar Iranul are capacitatea de a desfășura sute suplimentare.

Arsenal diversificat și modernizat

Potrivit experților de la Strauss Center, Iranul deține un stoc de cel puțin 2.000 de mine navale (plutitoare și ancorate) provenite din surse sovietice, occidentale și autohtone. Arsenalul a fost completat de-a lungul anilor cu modele mai noi și mai avansate, inclusiv mine de fund și mine ascensionale aduse din Rusia, China și Coreea de Nord.

Generalul Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore din SUA, a declarat săptămâna trecută că Comandamentul Central american continuă să vizeze și să distrugă depozite de mine și muniții navale:

„Continuăm să identificăm și să eliminăm active navale, inclusiv peste 120 de nave și 44 de platforme de lansare a minelor, iar presiunea va continua”.

În ciuda riscurilor, nave din India, Pakistan și China au reușit să traverseze strâmtoarea fără a declanșa minele.

Eforturile Marii Britanii pentru deminare

La începutul săptămânii, lideri militari britanici au avertizat că zona a fost minată, dar au precizat că există un coridor îngust considerat sigur. Regatul Unit urmează să trimită în Strâmtoarea Ormuz o flotă de drone specializate în deminare, în încercarea de a contracara blocada impusă de Iran.

Operațiunea britanică face parte dintr-o coaliție de aproximativ 30 de state, formată pentru curățarea apelor din apropierea coastelor iraniene, după ce Donald Trump a cerut aliaților occidentali să desfășoare nave de război pentru securizarea acestei rute maritime esențiale. Scopul este crearea unui culoar sigur pentru petroliere, fără a expune scafandrii la pericole. Un oficial a declarat:

„Atât timp cât ne aflăm într-o fază de conflict intens, este foarte dificil să se ia în calcul tranzitarea strâmtorii”.

Marina Regală britanică dispune de trei sisteme autonome de deminare, cunoscute sub numele de SWEEP, care simulează nave de mari dimensiuni pentru a induce detonarea minelor. În plus, armata analizează utilizarea dronelor navale echipate cu sisteme anti-dronă pentru protecția navelor comerciale împotriva dronelor kamikaze Shahed ale Iranului. Un oficial din domeniul apărării a explicat:

„Am văzut acest lucru în Ucraina. Navele de suprafață fără echipaj, dotate cu senzori și sisteme anti-dronă, pot asigura într-o anumită măsură escorta”.

Conflictul naval și negocierile pentru pace

Conflictul naval continuă, în pofida afirmațiilor lui Donald Trump conform cărora SUA poartă discuții cu Iranul pentru a încheia confruntarea. Informațiile recente indică că Trump ar fi transmis Iranului un plan de pace în 15 puncte, care include renunțarea la ambițiile nucleare și ruperea legăturilor cu grupările aliate. Emisarii săi, Jared Kushner și Steve Witkoff, ar lucra la conturarea unui cadru de negociere pentru încetarea conflictului.

Iranul nu a comentat oficial planul, iar președintele parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, l-a respins ca fiind „știre falsă”. Generalul Ali Abdollahi Aliabadi a declarat că forțele armate iraniene rămân „puternice, victorioase și hotărâte” să apere integritatea țării.

Donald Trump a adăugat că Iranul ar fi renunțat la ambițiile nucleare și a spus despre negocieri:

„Poartă discuții cu noi și dau dovadă de rațiune. Nu vreau să anticipez, dar au fost de acord că nu vor deține niciodată arme nucleare.”

El a mai precizat că Iranul a oferit SUA „un cadou foarte important, dar nu voi spune despre ce este vorba. A fost un gest semnificativ”.

