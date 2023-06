Foștii judecători constituționali Tudorel Toader și Valer Dorneanu, care a condus și CCR timp de 9 ani, din 2013, au, în prezent o pensie de peste 6-7 mii de euro. Potrivit noii legi, parlamentarii au decis să supraimpoziteze cu 15% pensiile ce depășesc salariul mediu net pe economie. În realitate, procentul pe care specialii îl vor păstra în buzunar este mai mare decât o impozitare de 30% din venitul ce depășește salariul mediu brut, așa cum dorea coaliția inițial.

„În primul rând calculul nu e corect. Sunt magistrați pensionari cu venituri mai mari. Statutul magistratior in functie sau pensionari e de rang constitutional, avem standardul constitutional de la noi, standardul european și internațional, avem standardele Comisiei de la Venetia.

Magistratul pensionar trebuie să aibă un statut cât mai apropiat de cel al magistratului în funcție”, a explicat fostul judecător constituțional și fost ministru al Justiției Tudorel Toader în exclusivitate la Realitatea PLUS.

TUDOREL TOADER - pensie specială actuală: 41.800 lei

Scenariul 1:

impozit 30% peste tot ce depășește salariul mediu brut pe economie

= 29.700 lei/ lună

Scenariul 2:

impozit 15% pe pensiile mai mari decât salariul mediu net pe economie

= 36.200 lei/ lună

sursa: Realitatea PLUS

VALER DORNEANU - pensie specială actuală: 37.800 de lei

Scenariul 1:

impozit 30% peste tot ce depășește salariul mediu brut pe economie

= 28.500 lei/ lună

Scenariul 2:

impozit 15% pe pensiile mai mari decât salariul mediu net pe economie

= 32.000 de lei

sursa: Realitatea PLUS

„Avem trei decizii CCR care clarifică acest statut. Una dintre ele are chiar un considerent, în care spune că legea e nefunctionala pentru că încalcă deciziile precedente. Magistrații au toate incompatibilitățile și interdictiile posibile cu excepția celei de activitate didactica din invatamant”, a mai spus Tudorel Toader.

Întrebat dacă legea votată luni în Parlament va pica la analiza Curții Constituționale, fostul ministru al Justiției a confirmat.

„Eu cred că va pica în măsura in care nu respecta standardele srabilite prin celelate trei decizii prounțate deja de Curtea Constituțională”, a afirmat Tudorel Toader, la Realitatea PLUS.

Întrebat în continuare despre drepturile in plus adăugate prin deciziile CCR, la veniturile magistraților ieșiți la pensie, Tidorel Toader a replicat ca „nu intra in dezbaterea politica”.