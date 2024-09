Tudor Chirilă a fost implicat, marți, într-un incident violent în momentul în care a ținut să îi atragă atenția unui șofer că a parcat pe trecerea de pietoni. Individul a reacționat agresiv.

„Poliția Locală Sector 1 nu a răspuns la patru apeluri atât pe WhatsApp cât și pe fix.

Înainte de filmare i-am atras atenția că se află pe trecere de pietoni, nu a părut deranjat, i-am spus că sunt locuri de parcare după colț (cu plata) dar nu a vrut să plece. Apoi l-am filmat, mi-a smuls telefonul din mâna, m-a înjurat, am răspuns, am mai sunat la Poliția Locală Sector 1 din nou, fără succes.

Cam la asta se ajunge când nesimțire + lipsa eficientă autorități locale își dau mâna. Nu prea înțeleg rostul Poliției Locale, genul asta de incidente se întâmplă de sute de ori pe zi iar cetățenii sunt descurajați.

Sau poate omu’ lucra la SIE și era în misiune”, a scris Chirilă pe Facebook.

Chirilă a arătat că atitudinea să civică a făcut să fie „tarat în tot felul de… în bălți din astea de invective”.

„Există și o tabăra împotriva a ceea ce propovăduiesc eu, că să zic așa. Propovăduiesc e mult spus, mai degrabă împotriva opiniilor mele. Și de multe ori tabăra este superagresivă, cu extrem de multe invective. Am fost și eu subiect al manipulărilor de la televiziunile astea de păpuși. Și întrebarea… Da, chiar, e ‘de ce o faci, când ai putea să-ți vezi liniștit de treaba ta?’. Băi, nu știu, dar mie nu mi se pare că asta e România pe care noi ne-o dorim. Și nu cred că ai niște atitudini normale, de cetățean, că să-ți aduci notorietate. Adică, ce? Dacă n-aveam notorietate, o făceam că să am notorietate? Că așa spui că spun oamenii: ‘Băi, are de toate, ce-i mai trebuie asta?’, a declarat Chirilă.