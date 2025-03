1. Prima cafea

Cu zahar: Esti o persoana nonconformista care traieste intotdeauna dupa propriile reguli. Nu ti niciodata cont de ceea ce au oamenii din jur de spus. Pe plan financiar aceasta detasare de la lumea in care traim nu o sa iti prinda chiar atat de bine pe cat crezi. Pe plan sentimental nebunia ta o sa atraga oamenii pentru care vei incepe sa simti lucruri frumoase.

Fara zahar: Oamenii din jur te vad o persoana riguroasa care pune foarte mult accent pe diplomatie, punctualitate si seriozitate. Pe plan financiar lucrurile o sa mearga ca unse datorita aspectelor mentionate mai sus, in special daca detii o functie mai inalta. Pe plan sentimental totul are sa fie destul de bine, insa rigurozitatea ta indeparteaza oamenii din jur intr-o masura considerabila

2. A doua cafea

Cu zahar: Esti o persoana simpla, linistita si la locul sau. Nu iti doresti niciodata sa faci rau nimanui. Pe plan sentimental o sa stai intr-un mod satisfacator pentru ca vei da de un om asemenea tie si de vei indragosti automat de acesta. Pe plan financiar lucrurile vor sta destul de bine, insa cu putina munca le poti face sa exceleze.

Fara zahar: Seriozitatea ta este una placuta. Reusesti sa intri rapid pe sub pielea oamenilor si sa obtii ceea ce iti doresti. Pe plan financiar se pare ca o sa dai lovitura in urmatoarea perioada, insa cauzele nu sunt concrete. Pe plan sentimental lucrurile vor ramane exact asa cum sunt in momentul de fata.

3. A treia cafea

Cu zahar: Esti o persoana perfectionista si profund deranjata de tot ceea ce nu este perfect in jurul sau. Pe plan financiar, datorita perfectionismului ce avanseaza zi de zi vei incepe sa stai foarte bine. insa pe plan sentimental nu o sa stai prea bine pentru ca perfectionismul tau nu e usor de satisfacut.

Fara zahar: Esti o fire la fel de perfectionista precum persoana care ar fi ales aceasta cafea cu zahar, insa intr-un fel diferit. Pe plan financiar o sa stai destul de bine, insa nu vor exista mari progrese. Pe plan sentimental se intampla adevarata minunate, caci perfectionismul tau este unul usor de modelat dupa o persoana ce va fi foarte speciala.

4. A patra cafea

Cu zahar: Esti o fire simpla, insa foarte dura. Nu astepti niciodata explicatii, iar acesta poate sa fie un har sau un blestem. Pe plan financiar va fi un har pentru ca aceasta hotarare uluitoare a ta o sa iti aduca multi bani. Insa sentimental va indeparta de tine oameni frumosi pe care ii iubesti foarte mult si nu doresti sa ii pierzi.

Fara zahar: Esti o persoana extravaganta si foarte linistita. Misterul tau surprinde de fiecare data si lasa multe inimi indragostite. Nu te prea axezi pe bani, ceea ce nu iti aduce absolut niciun beneficiu financiar de nicio culoare. insa sentimental o sa iti aduca enorm de multe beneficii minunate de care daca vei profita la maxim vei avea parte de experiente de neuitat.

