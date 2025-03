Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Uneori iti poate parea ca a-ti trai propria viata este ca si cum ai traversa desertul Sahara dar din fericire azi e ziua in care intalnesti oaza. Profita de acest context astral. Unii oameni pot fi mult mai interesanti decat credeai initial si prin ei afli mesaje ce te ajuta sa iti constientizezi dar si vindeci rani sufletesti profunde si vechi de identitate. De tine depinde ca dupa aceea sa faci actiuni concrete ca sa schimbi acele parti din tine, acele masti, care te-au tinut pe loc din a-ti atinge realul potential.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Unele intrebari despre familia ta nu sunt total line si lipsite de emotii asa cum ai crede. Sunt implicate in fiecare rani vechi sufletesti, de identitate, pe care fiecare a incercat sa si le tina departe prin diverse tehnici de eschivare. Astazi poate fi un asemenea moment in care constientizezi asta. Tu insa, mai mult ca oricare alta zodie, trebuie sa fii atent sa nu ranesti sentimentele nimanui, mai ales ca stii aceste lucruri. Ceva se poate intampla azi care sa te lasa sa iti controlezi situatiile dar si propriile emotii ce ies la suprafata. Poate ca reactionezi diferit in fata aceleiasi rani. Poate ca ceva se vindeca in tine.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Dragă Gemeni, poate ca ai avut unele emotii confuze legate de familia ta sau de relatia ta in ultimele zile. Poate ca nu ai fost in totalitate in stare sa iti exprimi ingrijorarile si stresurile. Dar astazi emotiile acestea vor gasi un mod de a iesi la lumina. Nu iti face bine sa le tii in tine, indiferent daca au o baza reala sau doar imaginara. Chiron, astrul ce ne vindeca ranile sufletesti profunde, iti va da o mana de ajutor. Priveste in jurul tau. Poate fi cineva la o intindere de mana care sa te ajute sa gasesti o solutie la ce te preocupat.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Daca toate zilele ar fi ca astazi, ar fi excelent, dragă Rac! Este un timp potential minunat pentru tine. daca ai avut anumite probleme in ultimele saptamani care te-au suparat si pentru care cautai raspunsuri, astazi poate fi ziua in care le gasesti. Fii cu ochii si urechile larg deschise in toate conversatiile. Poti da peste bucata de informatie pe care o cautai pentru ca Universul lucreaza in moduri pe care noi nu ni le putem imagina si azi mai ai si ajutorul lui Chiron, astrul vindecator al ranilor noastre sufletesti profunde.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Nu trebuie sa fii sursa de apa vie pentru toata lumea mereu. Este epuizant si pierzi contact cu tine insuti. Astazi este o zi buna sa te intrebi, macar pentru cateva minute, de ce esti totusi asa de dornic sa fii in contact cu asa de multa lume si sa le fii si folositor prin ce spui si faci ? Ia-ti timp liber azi, priveste-ti viata si vezi incotro te indrepti, cu sau fara cei ce fac parte din anturajul tau de baza. Mergi la plimbare singur, fa o baie lunga si stai cu starile tale. Lucrurile vor fi mult mai clare dupa o zi de reflectie. Poate ca vei constientiza o veche rana sufleteasca ce se doreste vindecata si pe care te straduiesti de cand existi sa o acoperi cu aceasta socializare in exces specifica tie.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Este cumva posibil sa fii prea pretentios, draga Fecioara? Aspectele planetare ale zilei te poti face sa iti pui aceasta intrebare. Esti foarte selectiv legat de oamenii cu care petreci timpul si ai tentinta sa le ceri sa mearga mult prea departe pentru tine. uneori ai o dificultate sa iti stii limitele cand este vorba de alti oameni. Simplul fapt ca tu esti dispus sa faci multe pentru cei dragi nu inseamna ca e firesc sa ii obligi la acelasi tip de reciprocitate. Exista si notiunea de iubire neconditionata. Poate e bine sa te gandesti la acest aspect azi. Poate ca vei constientiza o veche rana sufleteasca ce se doreste vindecata si pe care te straduiesti de cand existi sa o acoperi cu aceasta grija in exces pentru altii.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Astazi e o zi potrivita sa visezi cu ochii deschisi, desi nu este o activitate specifica tie, draga Balanta. S-ar putea ca ceva din natura, un sunet, un miros, o imagine, sa te faca sa te simti ca si cum esti in vacanta sau te pregatesti sa te duci intr-una. Sa speram ca oamenii nu iti vor cere lucruri solicitante pentru ca raspunsurile tale nu vor straluci in claritate. Dar sa stii ca nu trebuie sa porti greutatea lumii pe umerii tai chiar in fiecare zi !

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Daca exista cineva special in viata ta cu care ai o relatie apropiata, azi este o zi perfecta din a te opri sa te porti ca si cum esti eternul parinte al acestei persoane, asa cum deseori procedezi. Poate fi vorba de partener, coleg, prieten drag, chiar copilul tau care si el are nevoie de propriul spatiu. Inverseaza rolurile si lasa si pe altii sa aiba grija de tine. Lumea nu va cadea daca dai drumul controlului pentru o vreme. Indiferent ce se intampla, o zi ca aceasta ar trebui sa iti deschida ochii. Poate ca vei constientiza o veche rana sufleteasca ce se doreste vindecata si pe care te straduiesti de cand existi sa o acoperi cu acest control in exces specific tie.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Daca esti constient ca una din caracteristicile tale este faptul ca esti indecis si nu iti place, sa stii ca nu vei putea sa o rezolvi definitiv si sa devii brusc o alta persoana ce nu are nicio legatura cu aceasta trasatura de caracter, draga Sagetator. Trebuie doar sa iti dai timp si sa accepti ca esti cum esti si ca nu e nimic in neregula cu a fi asa. Poate ca directia vietii nu ti se pare clara pentru ca ai mai multe piste. Desi iti poate parea ciudat, sfatul astral este sa nu faci nimic in acest sens, sa nu te mai fortezi sa decizi. Lasa situatiile sa se clarifice de la sine inainte sa actionezi intr-un fel. Vei vedea ca ele capata claritate fara sa te agiti.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Ai in fata ta o zi frumoasa si totodata bizara, draga Capricorn. Dupa ce iti termini munca, ai putea sa scrii ceva ce te caracterizeaza din ce simti, iar asta te va ajuta pe termen lung. Sunt emotii ce se doresc scoase si neuitate si azi e o zi in care sa le vezi si accepti. Incepi sa vezi unele rezultate ale schimbarilor din tine din ultimul timp si cauti un mod sa le exprimi. Poate sa iti fie greu sa gasesti vorbele potrivite dar ai incredere in ghidarea interioara. Acest proces este extrem de vindecator pentru acele rani foarte vechi de inadecvare si neincredere in cine esti de fapt.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Ai in fata ta o zi placuta, draga Sagetator. Oamenii se pare ca sunt mai atenti la nevoile tale si in general foarte agreabili. Poate ca nici nu esti obisnuit cu acest tratament si nu stii ce sa faci cu el ! Te simti mai sociabil si extrovertit ca oricand ai putea profita de aceasta atmosfera astrala toleranta in ceea ce te priveste ca sa discuti cu oameni cu care aveai o teama, o retinere sa interactionezi. Sigur vei invata ceva nou.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Astazi este o zi pentru vindecare si reconciliere. Daca in ultimul timp te-ai simtit abuzat sau tratat gresit de cineva sau de un grup de persoana, azi poti clarifica mai ales ales vindeca in tine durerea. Esti pregatit pentru un nou start intrucat ai fost in stare sa te lamuresti ce ai tu de invatat din ce s-a intamplat. Ia-ti timp sa savurezi momentul si sa petreci timpul cu oameni pe care ii iubesti. Astrele astazi te ajuta, ne ajuta pe toti, prin interventia lui Chiron ce ne vindeca rani sufletesti profunde.

