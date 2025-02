Pe masura ce trecem prin diverse etape ale vietii, personalitatea se modeleaza. Acest lucru face parte din evolutia noastra ca oameni pe Pamant. In mod interesant, aceste etape ale vietii nu au nicio legatura cu varsta. Carl Jung, unul dintre cei mai mari psihiatri si psihanalisti ai lumii, spunea ca aceste faze depind de drumul pe care ne este menit sa mergem.

Priveste cu atentie imaginea de mai sus. Alege simbolul care te atrage cel mai mult. Nu sta foarte mult pe ganduri, ci bazeaza-te doar pe instinct. Apoi citeste semnificatia simbolului ales.

Simbolul 1 – Faza atletica

Aceasta este cea mai imatura etapa a vietii, in care oamenii sunt narcisisti, obsedati de sine. In aceasta perioada, oamenii sunt preocupati de modul in care arata si considera ca Universul sa invarte in jurul lor. Sunt “orbi” la tot ce inseamna trairile altora.

In mod ironic, tot in aceasta perioada lipsa respectului de sine este foarte puternica. Dar ei incearca sa epateze pentru a acoperi acest defect.

Simbolul 2 – Faza razboinica

Dupa ce renunta la faza atletica, oamenii intra in faza razboinica. Sunt mai maturi si au invatat ca trebuie sa-si asume consecintele propriilor fapte. Ei stiu ca sunt singurii responsabili pentru ceea ce li se intampla in viata. In aceasta etapa sunt si mai multe lectii de invatat, de constientizat, de asumat. Unele lectii sunt foarte dure, dar necesare pentru a evolua.

Simbolul 3 – Faza declarativa

Aceasta este faza in care oamenii au depasit primele doua etape si aduc pe lume urmasii. Daca in primele etape au invatat sa-si asume responsabiltatea pentru viata lor, acum isi asuma responsabilitatea pentru vietile altor suflete.

Aceasta etapa nu presupune doar a face copii si a te ocupa de cresterea si educatia lor, ci si etapa in care te gandesti ce lasi in urma ta. Oamenii realizeaza cat de important este sa fii mandru de ceea ce ai facut in trecut. Este momentul in care vor ca propriii lor copii sa fie mandri ca au asa parinti.

Simbolul 4 – Faza spirituala

Aceasta faza este etapa in care oamenii realizeaza ca Universul este mai important decat lumea materiala. In timp ce sanatatea, relatiile, frumusetea obiectelor si succesele au fost importante, acum devine si mai important spiritul si conectarea la Univers. Oamenii realizeaza ca viata n-are inceput si n-are sfarsit, ca totul este o calatorie spirituala. Ei cauta lumina in intuneric, ofera dragoste si intelegere fara a astepta nimic in schimb. Devin ghizi pentru alti oameni aflati la inceput de drum. Este o etapa a binecuvantarilor si a unui nou inceput.

Sursa: aici.