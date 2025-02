Daca ai fi pus sa alegi o masina spre ce te-ai indrepta mai degraba: spre una sport, spre un SUV, spre una de lux, spre una obisnuita? In urma unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din California, s-a descoperit ca exista o foarte mare legatura intre masinile pe care le preferi si personalitatea ta.

Iata ce spune masina preferata despre tine.

1. Masini de mici dimensiuni

Preferi sa vezi pe strada mai multi oameni si mai putine masini. Esti si foarte practic, intrucat stii cat de greu se poate gasi un loc de parcare intr-un oras mare. Soferii masinilor de mici dimensiuni nu vad in automobil biletul spre libertate, nu sunt orientati spre o cariera de succes si nici nu vor sa isi etaleze succesul printr-o masina care sa-ti ia ochii.

2. Masini de dimensiuni medii

La prima vedere, persoanele carora le plac masinile de tip Sedan nu sunt genul care sa se omoare dupa calatorii. Sunt pragmatici, mai degraba femei decat barbati, cu venituri peste medie.

4. Masini sport

Daca iti plac masinile sport, inseamna ca esti un mare iubitor de aventura. In general, soferii de masini sport sunt genul “tanar si nelinistit” si, surprinzator, fac parte din categoria celor cu venituri nu foarte mari si cu un statut financiar nesigur. De asemenea, se pare ca cei carora le plac masinile sport stau cam prost la capitolul respect de sine si vor sa impresioneze prin ceva stralucitor. Exceptie fac cei care isi permit masini sport de lux.

5. Minivan

Daca iti plac dubitele, inseamna ca-ti plac prietenii. Soferii de dubite sunt, de obicei, calmi si niciodata singuri. Le place sa mearga cu masina si sa-si ia in calatorie familia, prietenii. Potrivit statisticilor, cei care conduc un minivan au intre 41 si 64 de ani, locuiesc in suburbie, sunt cel mai probabil femei si au multi copii.

6. Pick-up

Potrivit studiului mentionat, soferii de pick-up sunt nemultumiti de viata lor, nu le place aglomeratia, au tendinta de a fi dependenti de munca, nu au studii superioare, sunt angajati full time si, cel mai probabil, lucreaza in domeniul prestarilor de servicii. Veniturile sunt medii.

7. SUV

Iubitorii de masini mari, in mod cert, nu pot fi incadrati in categoria celor care se gandesc la natura. De obicei, soferii de SUV sunt sub 40 de ani, au cel mai probabil copii, locuiesc in suburbie si folosesc masina doar pe distante mici.

Studiul americanilor este completat de un grup de cercetatori din Marea Britanie, care a facut legatura intre culoarea masinii si tipul de personalitate al soferului.

Iata rezultatele:

Negru: agresiv, rebel

Argintiu: calm, singuratic

Verde: activ

Galben: idealist

Albastru: introspectiv, analitic, precaut

Rosu: energic

Alb: orientat spre success

Bej: rezervat

Mai multe AICI