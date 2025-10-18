Diana Șoșoacă spune că fost invitata specială a postului de televiziune Russia Today (RT), unul dintre cele mai importante canale media internaționale, la Gala organizată cu ocazia aniversării a 20 de ani de existență.



„Trăim într-o dictatură a minciunii și a manipulării. Uniunea Europeană s-a transformat într-o mafie globală care impune gândirea unică, distruge credința, cenzurează presa liberă și persecută pe oricine are curajul să spună adevărul”, a declarat Diana Iovanovici - Șoșoacă în cadrul interviului.

Liderul S.O.S. România a denunțat cenzura impusă mass-mediei libere în Europa: „Posturi ca Russia Today au devenit simboluri ale curajului și libertății de exprimare. Adevărul nu poate fi îngropat sub sancțiuni, pentru că adevărul este Dumnezeu însuși.” În timp ce canale independente sunt blocate sau interzise, propaganda globalistă este promovată agresiv în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Diana Iovanovici-Șoșoacă a criticat derapajele de putere ale liderilor europeni, acuzându-i de ipocrizie, corupție și dispreț față de popoare:

„Von der Leyen și camarila ei trăiesc într-o bulă, rupți de realitate, în timp ce popoarele Europei suferă. Ei nu mai cred în Dumnezeu, în familie, în identitate. Vor să conducă lumea ca niște dictatori morali, dar sunt doar niște actori într-un teatru al minciunii.”

Europarlamentarul român a afirmat că războiul din Ucraina este o tragedie alimentată de interesele geopolitice ale N.A.T.O., U.E. și S.U.A. (până la venirea lui Donald Trump la putere).

„Oamenii mor nu pentru libertate, ci pentru ambițiile celor care vor să ajungă la granițele Rusiei. Pacea nu se poate construi cu tancuri și bombe, ci cu respect pentru adevăr și istorie.”