Simptome ale unui ficat bolnav

Conform doctorului Cezar, durerile de cap pe partea dreaptă, durerile în omoplat sau în mușchiul romboid pot fi simptome care te anunță că ai probleme cu ficatul. Grăsimea din jurul taliei este un alt indiciu că este posibil să ai grăsime și pe ficat, susține aceeași sursă, scrie Almanah Online.

Ficatul este un organ foarte important deoarece are peste 500 de funcții și este uzina organismului. Printre funcțiile sale, conform sursei precizate, se numără:

Procesarea nutrienților;

Producerea factorilor imunitari;

Eliminarea toxinelor;

Metabolizarea hormonilor;

Echilibrarea rezervelor de energie;

Reducerea sărurile biliare din colesterol, acestea ajută la dizolvarea grăsimilor din alimentație.

Când ficatul suferă nu mai produce suficientă bilă, iar colesterolul se acumulează în exces, atât în sânge cât și în vezica biliară. Acesta este motivul pentru care și absorbția vitaminelor A, E, D, K scade. Acest lucru duce la păr și piele uscate, furnicături și amorțeli, scăderea vederii, imunitate scăzută, dificultăți de coordonare, slăbiciune musculară, susține doctorul Cezar.

Tot ficatul este responsabil și de activarea hormonilor tiroidieni, iar atunci când acest organ suferă vei avea un deficit de energie.

Când nivelul de cortizol este afectat întregul sistemul imunitar este afectat. Cortizolul este hormonul stresului. În acest caz pot să apară menstruații abundente și neregulate, dar și risc crescut de cancer ovarian. Iar la bărbați creșterea sânilor este unul dintre simptome.

Cum să-ți îmbunătățești funcția ficatului

Ficatul are nevoie de o pauză pentru a se putea reface și a funcționa în mod optim, de aceea recomandat este postul intermitent, susține doctoul Cezar. Întrucât atunci când mănânci des și mult, ficatul nu are timp să se refacă, funcțiile sale fiind încetinite.

Specialistul recomandă să se renunțe la alimentele procesate și care conțin mult zahăr. De asemenea, consumul fructelor în starea lor naturală este foarte indicat.

Reducerea consumului de alcool este un act indispensabil, în special, în cazul ficatului bolnav, deoarece alcoolul are multe calorii, fiind metabolizat în ficat. De asemenea, alcoolul conține acetaldehidă, care este o substanță cancerigenă. Alcoolul reprezinnta una dintre cauzele ficatului gras, dar și zahărul este, de asemenea, susține sursa precizată anterior. Când se consumă și zahăr și alcool, ficatul este foarte grav afectat.

Pentru refacerea ficatului doctorul recomandă consumul de brânzeturi fermentate, dar și varza, brocoli, conopida, fructele de mare, germenii de grâu, ouăle, dar mai ales consumul de ficat și organele, în general.

De asemenea, medicul recomandă o dietă echilibrată care să conțină atât în proteină animală, cât și vegetală. Dintre alimentele de origine vegetală recomandate pentru un ficat sănătos sunt morcovii, nucile, sparanghelul, avocado și, de asemenea, curcuma, acest condiment cu proprietăți benefice pentru întregul organism.

Totodată, specialistul recomandă alimentele bogate în sulf și seleniu. Acestea elemente se găsesc în ouă, ceapă, carne, pește, usturoi, ghimbir, ridichi și în legumele crucifere. (varza, brocoli, conopidă).

Alte recomandări pentru un ficat sănătos

Alte recomandări ale doctorului constă în consumul diversificat de alimente organice, consumul de alimente verzi, bogate în clorofilă, care ajută la eliminarea metalelor grele din organism.

Specialistul în nutriție trage un semnal de alarmă asupra faptului că pentru a avea un ficat sănătos și, în general, un organism sănătos, nu trebuie să renunți complet la grăsimi, deoarece acestea au rolul lor de a secreta bilă, care excretă toxinele din corp. De asemenea, proteinele sunt esențiale pentru ca procesele metabolice să funcționeze corect ajutând la detoxifiere.

Conform aceleași surse, grăsimea de pe ficat poate să dispară în timp de trei luni, dar refacerea completă a acestui organ poate să dureze și trei an. Din acest motiv doctorul recomandă un stil de viață sănătos pe termen lung, în care să ai o dietă diversificată, echilibrată și sănătoasă, în detrimentul dietelor drastice, dar aplicate pe termen scurt.