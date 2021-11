Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Aproape două milioane de euro costă testele pe care trebuie să le furnizeze firmele care ar avea legătură cu celebrul designer Cătălin Botezatu și cu interlopul Sile Cămătaru.

„Este ciudat că firma ginerelui lui Sile Cămătaru și Cătălin Botezatu, care nu au legătură cu sistemul medical, câștigă pe bandă rulantă contracte importante de milioane de euro. Iată că aceste teste anti-COVID-19 din salivă ce se folosesc în școli sunt câștigate de firme fara experienta in domeniu”, a declarat deputatul USR Emanuel Ungireanu.

Testele sunt doar un prim lot dintr-un contract de amploare, în valoare de aproximativ 200 de milioane de euro.

Într-o reacție pentru Realitatea PLUS, Cătălin Botezatu susține că procedurile s-au derulat transparent, că oferta este conformă și că mai multe firme au luat parte la ele. Designerul susține și că societatea a furnizat echipamente COVID timp de peste un an și jumătate.

„Am contribuit astfel în mod decisiv la salvarea de vieți omenești, participând la campania de vaccinare prin furnizarea unui număr de 12.000.000 seringi. (...) Am elaborat și depus o ofertă conformă și competitivă, fiind desemnați potențiali semnatari ai unui acord-cadru (promisiune de contractare), clasați pe locul 2 cu o cantitate de 5.000.000 teste din totalul de 23.500.000 teste care au făcut obiectul achiziției pentru Lotul 1 la care am participat”, potrivit declarației lui Cătălin Botezatu pentru Realitatea PLUS.

Potrivit sursei citate, produsele livrate sunt fabricate de un producător chinez care comercializează teste de depistare a virusului în țări din Europa. Botezatu mai spune că „simpla desemnare în calitate de câștigător al unei licitații publice nu înseamnă automat că este garantată încheierea, derularea acordului-cadru și semnarea contractelor subsecvente”.

Pe de altă parte, celebrul Sile Cămătaru, pe numele său real Vasile Balint, a fost condamnat la șase ani de închisoare într-un dosar de proxenetism. Potrivit anchetatorilor, gruparea lui Cămătaru ar fi acționat în apropierea unor hoteluri de lux din București.