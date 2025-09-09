Sfecla roşie – beneficii pentru organism

Într-o cratiță se amestecă apa, sarea, zahărul și chimenul și se lasă la fiert pentru 10 minute la foc mic. În acest timp, chimenul își eliberează aroma. Când ai stins focul, adaugă și oțetul. Sfecla roșie se adaugă în borcane curate și sterilizate, în fiecare borcan se adaugă câteva 2 fâșii de hrean, iar deasupra se toarnă lichidul fierbinte. Borcanele se agită puțin și dacă mai este nevoie, se mai completează cu saramură. Se închid ermetic cu capace și toate borcanele se învelesc într-o pătură groasă și se lasă să se răcească până a doua zi. A doua zi, borcanele cu sfeclă roșie se pun în cămară sau într-un loc răcoros și întunecat.

Sfecla conține o cantitate ridicată de triptofan, substanță ce relaxează mintea și crează o stare de bine. Mai mult, betalaina, substanță din compoziția sfeclei, este folosită și în tratamente antidepresive. Consumul zilnic de sfeclă îmbunătățește sănătatea mintală și crește puterea de concentrare. Consumul regulat de suc de sfeclă crește rezistența fizică a organismului cu până la 16%. Tot în urma unui studiu efectuat de către o echipă de cercetători de la Universitatea din Exeter, s-a descoperit faptul că nitratul pe care îl conține sfecla contribuie la reducerea consumului de oxigen, iar în felul acesta, exercițiile fizice devin mult mai ușor de făcut și mai puțin obositoare.

Rețete de sfeclă roșie la borcan

Ingrediente

1 kg sfeclă roșie;

800 ml de apă;

80 ml oțet;

2 linguri de zahăr;

O lingură de sare;

10 gr semințe de chimen;

Câteva fâșii de rădăcină de hrean, după gust.

Mod de preparare

Sfecla roșie se spală și se pune într-un vas încăpător la fiert. Când furculița poate intra ușor în sfeclă, înseamnă că este bine fiartă și poate fi luată de pe foc. Se lasă să se răcească, după care se taie în felii sau cubulețe, după preferințe.

Într-o cratiță se amestecă apa, sarea, zahărul și chimenul și se lasă la fiert pentru 10 minute la foc mic. În acest timp, chimenul își eliberează aroma. Când ai stins focul, adaugă și oțetul. Sfecla roșie se adaugă în borcane curate și sterilizate, în fiecare borcan se adaugă câteva 2 fâșii de hrean, iar deasupra se toarnă lichidul fierbinte. Borcanele se agită puțin și dacă mai este nevoie, se mai completează cu saramură. Se închid ermetic cu capace și toate borcanele se învelesc într-o pătură groasă și se lasă să se răcească până a doua zi. A doua zi, borcanele cu sfeclă roșie se pun în cămară sau într-un loc răcoros și întunecat.



