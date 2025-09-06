INGREDIENTE:
3 pulpe de pui
2 ardei copti
usturoi
condimente pentru carnea de pui
cub concentrat de pui
ulei
verdeata proaspata
MOD DE PREPARARE:
Pulpele, de preferinta mai micute, se taie in jumatate, se ung cu ulei si se presara cu condimente. Se frig in tigaia grill, desi ideal ar fi pe gratarul cu carbuni.
Se prepara saramura intre timp: se pune apa la fiert, se adauga usturoi taiat , ardeii copti rupti fasiute, concentratul de pui si verdeata. Se dau cateva clocote.
In zeama fierbinte se pun pulpele fripte, se dau intr-un clocot impreuna si se da deoparte. Se serveste preparatul cald cu mamaliguta alaturi si cu mujdei, potrivit sursei.