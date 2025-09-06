Saramură de pui ca la mama acasă. Rețeta simplă și delicioasă care transformă orice masă într-un adevărat festin

Saramură de pui ca la mama acasă
Saramură de pui ca la mama acasă

Este weekend, iar după o săptămână grea, majoritatea românilor vor să se relaxeze și să își încarce bateriile pentru următoarea săptămână de lucru. Însă, fie că vor, fie că nu vor, gospodinele tot trebuie să gătească. Astăzi ne-am gândit să îți ușurăm munca, iar dacă te afli pană de idei sau nu ai chef de gătit îți propunem o rețetă simplă și delicioasă de saramură de pui ca la mama acasă care îți va transforma masa într-un adevărat festin. 

INGREDIENTE: 

3 pulpe de pui
2 ardei copti
usturoi
condimente pentru carnea de pui
cub concentrat de pui
ulei
verdeata proaspata

MOD DE PREPARARE: 

Pulpele, de preferinta mai micute, se taie in jumatate, se ung cu ulei si se presara cu condimente. Se frig in tigaia grill, desi ideal ar fi pe gratarul cu carbuni.

Se prepara saramura intre timp: se pune apa la fiert, se adauga usturoi taiat , ardeii copti rupti fasiute, concentratul de pui si verdeata. Se dau cateva clocote.

In zeama fierbinte se pun pulpele fripte, se dau intr-un clocot impreuna si se da deoparte. Se serveste preparatul cald cu mamaliguta alaturi si cu mujdei, potrivit sursei. 