INGREDIENTE:

3 pulpe de pui

2 ardei copti

usturoi

condimente pentru carnea de pui

cub concentrat de pui

ulei

verdeata proaspata

MOD DE PREPARARE:

Pulpele, de preferinta mai micute, se taie in jumatate, se ung cu ulei si se presara cu condimente. Se frig in tigaia grill, desi ideal ar fi pe gratarul cu carbuni.

Se prepara saramura intre timp: se pune apa la fiert, se adauga usturoi taiat , ardeii copti rupti fasiute, concentratul de pui si verdeata. Se dau cateva clocote.

In zeama fierbinte se pun pulpele fripte, se dau intr-un clocot impreuna si se da deoparte. Se serveste preparatul cald cu mamaliguta alaturi si cu mujdei, potrivit sursei.