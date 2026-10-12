Șeful IAR Brașov admite că fabrica ar putea rămâne fără activitate anul viitor. Ce spune despre contractul cu Airbus și amenințările cu greva

Situație tensionată la IAR Brașov, unde angajații se tem că ar putea rămâne fără activitate anul viitor. Directorul fabricii, Marian Rasaliu, recunoaște că îngrijorările oamenilor sunt reale și că există riscul ca uzina să nu aibă suficiente comenzi în 2027. Mai mult, acesta a explicat că elicopterele Airbus achiziționate prin programul SAFE vor fi produse în străinătate și doar adaptate la cerințele Armatei Române în fabrica de la Brașov. Între timp, salariații amenință cu proteste și chiar cu greva, conform Realitatea PLUS.
Directorul IAR Brașov recunoaște că angajații se tem că vor rămâne fără activitate
Marian Rasaliu a vorbit despre situația fabricii și despre îngrijorările angajaților, în contextul nemulțumirilor provocate de achiziția elicopterelor Airbus prin programul SAFE. Salariații se tem că uzina ar putea rămâne fără suficiente contracte, ceea ce ar pune sub semnul întrebării activitatea din anul următor.
Directorul nu a negat aceste temeri și a admis că există îngrijorări legate de volumul de muncă din 2027. Totuși, acesta a încercat să îi liniștească pe angajați, precizând că sunt purtate discuții cu parteneri din România și din străinătate pentru a asigura continuitatea activității.
„Este o îngrijorare a oamenilor că nu vom avea de lucru efectiv anul viitor, ca să spunem lucrurilor pe nume. Dar, repet, revin, suntem în discuții cu partenerii interni și externi”, a declarat Marian Rasaliu.
Elicopterele Airbus vor fi produse în străinătate și personalizate la IAR Brașov
Una dintre cele mai importante probleme ridicate de angajați privește contractul pentru achiziția elicopterelor Airbus prin programul european SAFE. În timp ce salariații cer ca industria românească să beneficieze de aceste investiții, directorul IAR Brașov a explicat care va fi, în prima etapă, rolul fabricii. Potrivit lui Marian Rasaliu, strategia uzinei se bazează pe mai multe direcții, una dintre cele mai importante fiind parteneriatul cu Airbus. Totuși, elicopterele vor fi construite de compania franceză, urmând ca la IAR Brașov să fie realizate lucrările de personalizare, în funcție de cerințele Armatei Române.
„E vorba de un elicopter nou, iar IAR Brașov are, în ceea ce privește construcția acestui elicopter, o componentă destul de importantă, aș spune. După ce aceste aeronave vor fi produse de Airbus și vor ajunge la noi, customizarea acestor aeronave, în funcție de necesitățile clientului nostru, care este Armata Română, va fi făcută aici”, a explicat directorul IAR Brașov.
Acesta a precizat însă că sunt purtate negocieri și pentru un alt contract, care ar putea permite fabricii din România să participe efectiv la construcția elicopterelor H225M. O asemenea implicare ar urma să aibă loc într-o a doua etapă, dacă discuțiile se vor concretiza.
„Este negociat un următor contract de achiziție și de construcție în acest moment. Deci, în a doua etapă, vorbim de o participare efectivă a IAR Brașov la construcția aeronavei de generația a cincea H225M”, a declarat Marian Rasaliu.
Angajații amenință cu proteste și grevă. Ce spune directorul despre salariile din fabrică
În timp ce conducerea încearcă să obțină noi contracte, tensiunile dintre angajați și administrație continuă. Salariații sunt nemulțumiți de situația fabricii și de perspectivele privind activitatea din perioada următoare. Aceștia amenință că vor ieși în stradă și că ar putea recurge inclusiv la grevă. Una dintre nemulțumirile sindicaliștilor este că fabrica nu primește suficiente comenzi, deși România alocă fonduri importante pentru achiziții militare. Angajații se tem că lipsa activității ar putea afecta viitorul uzinei și locurile lor de muncă.
În acest context, Marian Rasaliu a vorbit și despre veniturile salariaților, precizând că salariul mediu la nivelul companiei este de aproximativ 14.000 de lei, sumă la care se adaugă diferite bonusuri.
„Salariul mediu la nivelul IAR Brașov este de aproximativ 14.000 de RON, la care se adaugă tot felul de bonusuri”, a declarat directorul fabricii.
Deși conducerea susține că poartă negocieri pentru asigurarea unor noi contracte, problema activității din 2027 rămâne deschisă. Pentru angajați, principala îngrijorare este dacă fabrica va avea suficiente lucrări pentru a-și continua activitatea, în condițiile în care contractul actual cu Airbus prevede, într-o primă etapă, personalizarea elicopterelor produse în străinătate.