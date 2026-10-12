Ninge la Vârful Omu. Imagini spectaculoase după răcirea bruscă a vremii în România -VIDEO

Publicat 12 oct. 2026, 14:43 Actualizat 12 oct. 2026, 14:47

Sezonul rece își intră în drepturi. În mai puțin de 24 de ore, vremea s-a schimbat radical în România, din cauza unui val de aer polar care a adus o scădere accentuată a temperaturilor, precipitații în mai multe județe și ninsori la munte. La Vârful Omu ninge ca în toiul iernii, iar temperaturile din termometre au scăzut până la 0 grade.

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