Ninge la Vârful Omu. Imagini spectaculoase după răcirea bruscă a vremii în România -VIDEO

Sezonul rece își intră în drepturi. În mai puțin de 24 de ore, vremea s-a schimbat radical în România, din cauza unui val de aer polar care a adus o scădere accentuată a temperaturilor, precipitații în mai multe județe și ninsori la munte. La Vârful Omu ninge ca în toiul iernii, iar temperaturile din termometre au scăzut până la 0 grade.
Imagini spectaculoase cu ninsoarea de la Vârful Omu
Imaginile surprinse la Vârful Omu arată cum ninsoarea a transformat peisajul montan într-un decor autentic de iarnă, deși ne aflăm abia la jumătatea lunii octombrie. Fulgii de zăpadă și temperaturile apropiate de pragul înghețului contrastează puternic cu vremea neobișnuit de caldă înregistrată cu doar o zi înainte.
De la temperaturi record la o răcire accentuată
Duminică, 11 octombrie, a fost cea mai călduroasă zi din istoria măsurătorilor meteorologice pentru această dată, la 40 de stații ale Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Cu toate acestea, vremea s-a schimbat radical într-un interval scurt. Luni dimineață, au fost depășite 23 de recorduri privind temperaturile minime, pe fondul pătrunderii unui val de aer polar deasupra României.
În același timp, estul Olteniei, vestul, centrul și nordul Munteniei, precum și Carpații de Curbură, se află sub un Cod galben de ploi abundente, valabil până marți, la ora 10:00.
Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni, ploile vor aduce cantități însemnate de apă, atât în intervale scurte de timp, cât și prin acumulare pe parcursul celor 24 de ore.
În zonele aflate sub Codul galben se vor strânge între 20 și 30 de litri de apă pe metrul pătrat, iar izolat cantitățile pot ajunge la 40 de litri. Noua avertizare vine în continuarea episodului de vreme rea anunțat de meteorologi, care aduce precipitații în mai multe regiuni și temperaturi tot mai scăzute.
Vânt puternic în mai multe regiuni. Rafale de până la 90 km/h la munte
Ploile și răcirea vremii vor fi însoțite și de intensificări ale vântului. În estul, sud-estul și extremitatea de sud-vest a țării, rafalele vor atinge temporar viteze de 45-50 km/h. Cele mai puternice intensificări sunt așteptate însă la munte, în special în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură.
La altitudini mari, vântul va sufla cu viteze de 70-90 km/h, potrivit informării emise de Administrația Națională de Meteorologie. Meteorologii precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția vremii și de intensitatea fenomenelor din următoarele zile.