Trei persoane, printre care un minor, rănite grav într-un accident pe DN13, la Rotbav. Traficul a fost blocat

Un accident grav a avut loc pe DN13, în zona localității Rotbav din județul Brașov, unde un camion și un autoturism s-au ciocnit frontal. Trei persoane aflate în mașină, doi adulți și un copil, au suferit răni grave și au avut nevoie de îngrijiri medicale. În urma impactului, circulația a fost blocată pe ambele sensuri, iar șoferii au fost nevoiți să aștepte până la finalizarea intervenției.
Cum s-a produs accidentul grav de pe DN13, la Rotbav
Potrivit primelor informații transmise de Poliția Brașov, șoferul camionului ar fi pierdut controlul direcției de mers și ar fi ajuns pe contrasens, unde a lovit frontal autoturismul. Impactul a fost puternic, iar cele trei persoane aflate în mașină au suferit leziuni grave. Polițiștii urmează să stabilească exact ce a dus la pierderea controlului asupra vehiculului de mare tonaj.
La locul accidentului au fost trimise echipaje ale Poliției Rutiere și ale Serviciului Criminalistic, pentru a face cercetări și a stabili împrejurările în care s-a produs coliziunea. În autoturism se aflau doi adulți și un minor, toți trei având nevoie de ajutor medical în urma impactului.
„Primele date indică pierderea controlului asupra direcției de deplasare de către ansamblul auto destinat transportului de marfă, care ar fi pătruns pe sensul opus, unde a lovit frontal autoturismul”, a transmis Poliția Brașov.
Trafic blocat pe ambele sensuri. Polițiștii le cer șoferilor să circule cu atenție
Accidentul a dus la blocarea completă a circulației pe DN13, în zona localității Rotbav. Pe ambele sensuri de mers s-au format coloane de mașini, iar șoferii au fost îndemnați să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului. Potrivit autorităților, traficul urma să fie reluat după încheierea cercetărilor și îndepărtarea vehiculelor avariate de pe carosabil.
Polițiștii au atras atenția și asupra condițiilor meteo, întrucât carosabilul era umed în momentul producerii accidentului. Conducătorilor auto li s-a recomandat să reducă viteza, să păstreze o distanță suficientă față de vehiculele din față și să se asigure înainte de a schimba direcția de mers.
Accidentul vine la câteva zile după un alt accident grav produs în județul Brașov, în zona localității Măieruș, unde două autoturisme și un microbuz au fost implicate într-o coliziune. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzei exacte a accidentului de la Rotbav. Primele verificări indică faptul că ansamblul auto destinat transportului de marfă ar fi pătruns pe sensul opus, însă împrejurările în care șoferul a pierdut controlul urmează să fie clarificate de polițiști.