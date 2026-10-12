Trei persoane, printre care un minor, rănite grav într-un accident pe DN13, la Rotbav. Traficul a fost blocat

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 oct. 2026, 10:13

Un accident grav a avut loc pe DN13, în zona localității Rotbav din județul Brașov, unde un camion și un autoturism s-au ciocnit frontal. Trei persoane aflate în mașină, doi adulți și un copil, au suferit răni grave și au avut nevoie de îngrijiri medicale. În urma impactului, circulația a fost blocată pe ambele sensuri, iar șoferii au fost nevoiți să aștepte până la finalizarea intervenției.

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