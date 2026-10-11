Alertă la Cluj-Napoca! Un obiect suspect, asemănător unei drone, a fost găsit pe stradă. Ce au descoperit pirotehniștii

Un obiect suspect, asemănător unei aeronave de mici dimensiuni, a mobilizat autoritățile din Cluj-Napoca, duminică seară, 11 octombrie. Polițiștii au fost chemați să verifice dispozitivul descoperit pe o stradă din municipiu, iar la fața locului au intervenit și specialiști pirotehniști. Primele verificări au arătat că nu era vorba despre o dronă, ci despre un aeromodel care poate fi controlat de la distanță.
Mobilizare a polițiștilor la Cluj-Napoca, după descoperirea unui obiect suspect
Totul a început în jurul orei 20:00, când Poliția Municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată că pe strada Calea Florești se află un obiect de mici dimensiuni, care semăna cu o machetă de avion. În urma apelului, polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru a verifica despre ce este vorba. Dispozitivul avea forma unei aeronave și putea fi destinat activităților de agrement, însă identificarea acestuia a necesitat verificări din partea specialiștilor pirotehniști.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au explicat că obiectul descoperit nu era o dronă. În urma verificărilor preliminare, specialiștii au stabilit că este vorba despre un aeromodel telecomandat.
„La faţa locului s-au deplasat poliţişti, care au identificat un obiect cu configuraţie aerodinamică specifică unei aeronave, posibil destinat activităţilor de agrement. În urma verificărilor preliminare efectuate de specialiştii pirotehnişti, s-a stabilit că obiectul nu este o dronă, ci un dispozitiv aeromodel cu comandă de la distanţă”, informează oficialii Poliţiei judeţului Cluj.
Cercetările continuă. Polițiștii încearcă să afle cum a ajuns aeromodelul pe stradă
Deși natura dispozitivului a fost stabilită, cercetările nu s-au încheiat. Polițiștii încearcă acum să afle de unde provine aeromodelul și în ce împrejurări a ajuns pe strada Calea Florești din Cluj-Napoca. Verificările se desfășoară sub coordonarea Parchetului, urmând să fie stabilite toate circumstanțele în care obiectul a fost găsit în zona respectivă.