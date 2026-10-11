Alertă la Cluj-Napoca! Un obiect suspect, asemănător unei drone, a fost găsit pe stradă. Ce au descoperit pirotehniștii

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 22:06

Un obiect suspect, asemănător unei aeronave de mici dimensiuni, a mobilizat autoritățile din Cluj-Napoca, duminică seară, 11 octombrie. Polițiștii au fost chemați să verifice dispozitivul descoperit pe o stradă din municipiu, iar la fața locului au intervenit și specialiști pirotehniști. Primele verificări au arătat că nu era vorba despre o dronă, ci despre un aeromodel care poate fi controlat de la distanță.

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