Mașină de poliție, blocată în betonul proaspăt turnat la Brașov. Echipajul se grăbea la un accident mortal

O mașină de poliție a rămas blocată în betonul proaspăt turnat pe o stradă din Brașov, după ce echipajul a încercat să ocolească o coloană de mașini. Polițiștii se aflau în misiune și se grăbeau să ajungă la un accident grav produs pe DN13, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața. Drumul ales pentru a evita aglomerația le-a creat însă probleme, iar autospeciala a rămas împotmolită pentru câteva minute.
Polițiștii au încercat să evite aglomerația din trafic
Echipajul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov se îndrepta către locul accidentului, după o solicitare primită prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Pe traseu, circulația era restricționată, iar pe carosabil se formase o coloană lungă de autovehicule. Pentru a ajunge mai repede la intervenție, polițiștii au decis să caute o rută alternativă, însă au intrat pe o porțiune de drum aflată în reabilitare, unde muncitorii turnaseră recent beton.
Mașina de poliție a rămas blocată în stratul proaspăt turnat, iar imaginea cu autospeciala împotmolită a fost publicată pe pagina de Facebook a Poliției Brașov. Reprezentanții instituției au explicat că, dincolo de situația neobișnuită, echipajul încerca să ajungă la locul unui accident mortal, unde intervenția trebuia făcută cât mai repede.
Explicațiile IPJ Brașov după ce autospeciala a rămas blocată în beton
„Acum, dincolo de imaginile care pot stârni zâmbete, există și acest context care merită cunoscut. Polițistul se îndrepta către o intervenție la un accident grav, unde fiecare minut contează și unde o altă coloană de vehicule aștepta să se reia traficul. Asta nu înseamnă că alegerea a fost cea mai bună, ci doar că, uneori, dorința de a ajunge cât mai repede acolo unde este nevoie poate conduce și la decizii mai puțin inspirate”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov într-o postare pe Facebook, alături de imaginea cu autospeciala blocată în beton.
Polițiștii au explicat și cum s-a ajuns în această situație. Echipajul se deplasa în sprijinul colegilor care interveniseră la accidentul de pe DN13, însă traficul îngreunat i-a determinat pe agenți să caute un alt traseu. Varianta aleasă nu a fost însă una potrivită, deoarece betonul de pe porțiunea respectivă de drum nu se întărise.
„Pe traseul parcurs, circulația era restricționată și pe calea de rulare se formase o lungă coloană de autovehicule aflată în așteptare, așa că a încercat să găsească o variantă pentru a ajunge cât mai repede la locul intervenției. Doar că traseul ales i-a rezervat o surpriză mai puțin plăcută. Betonul era proaspăt turnat și acest lucru a făcut ca autospeciala să rămână blocată pentru câteva minute”, a transmis IPJ Brașov.
Autospeciala nu a fost avariată, iar polițiștii și-au continuat misiunea
Potrivit reprezentanților IPJ Brașov, problema a fost rezolvată rapid, iar mașina de poliție nu a suferit avarii. După ce autospeciala a fost scoasă din beton, echipajul și-a continuat deplasarea către locul accidentului. Nici lucrările de pe strada aflată în reabilitare nu au rămas afectate, deoarece betonul a fost renivelat.
În mesajul publicat pe Facebook, reprezentanții Poliției Brașov au recunoscut că decizia luată de echipaj nu a fost cea mai inspirată. Aceștia au explicat că presiunea unei intervenții urgente poate duce uneori la alegeri greșite, chiar și atunci când intenția este de a ajunge cât mai repede la persoanele care au nevoie de ajutor.
„Nu toate intervențiile decurg conform planului și nu fiecare decizie pe care o luăm sub presiunea momentului se dovedește a fi cea mai potrivită, însă este important să învățăm din astfel de situații și să nu uităm că, în ciuda intențiilor bune, putem greși”, recunosc polițiștii.