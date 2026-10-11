Mașină de poliție, blocată în betonul proaspăt turnat la Brașov. Echipajul se grăbea la un accident mortal

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 20:57

O mașină de poliție a rămas blocată în betonul proaspăt turnat pe o stradă din Brașov, după ce echipajul a încercat să ocolească o coloană de mașini. Polițiștii se aflau în misiune și se grăbeau să ajungă la un accident grav produs pe DN13, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața. Drumul ales pentru a evita aglomerația le-a creat însă probleme, iar autospeciala a rămas împotmolită pentru câteva minute.

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