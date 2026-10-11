Scandal uriaș la IAR Brașov! Guvernul dă 800 de milioane de euro pe elicoptere Airbus, în timp ce angajații amenință cu proteste

Scandal uriaș în industria de apărare din România. Angajații IAR Brașov acuză Guvernul că preferă să cumpere elicoptere militare de la gigantul Airbus, în loc să susțină producția românească. Și asta în timp ce țara noastră are la dispoziție aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru înarmare. Reprezentanții IAR susțin că fabrica funcționează la mai puțin de 20% din capacitate, majorările salariale au fost blocate, dar indemnizațiile conducerii au crescut de peste patru ori, conform Realitatea PLUS.
România cumpără elicoptere Airbus de 800 de milioane de euro. Angajații IAR Brașov se revoltă
România a semnat un contract pentru achiziționarea a 12 elicoptere militare de la compania Airbus, în valoare de aproximativ 800 de milioane de euro. Achiziția este realizată prin programul european SAFE, prin care țara noastră beneficiază de aproape 17 miliarde de euro pentru investiții în domeniul apărării.
Decizia a provocat nemulțumiri puternice în rândul angajaților IAR Brașov, care acuză autoritățile că preferă să direcționeze sume uriașe către companii din străinătate, în loc să investească în industria românească de apărare. Oamenii consideră că statul ar trebui să acorde mai multă atenție capacităților de producție existente în România, mai ales în contextul fondurilor disponibile pentru înzestrarea Armatei.
Fabrica IAR Brașov ar funcționa la mai puțin de 20% din capacitate. Majorările salariale au fost blocate
Nemulțumirile angajaților sunt cu atât mai mari cu cât aceștia susțin că fabrica IAR Brașov funcționează la mai puțin de 20% din capacitatea sa de lucru. În același timp, majorările salariale negociate în luna iunie ar fi fost blocate, iar salariații nu au beneficiat de creșterile de venituri discutate anterior.
Situația a stârnit revolta oamenilor, care reclamă diferența dintre investițiile de sute de milioane de euro în elicoptere achiziționate de la Airbus și problemele cu care se confruntă industria românească. Angajații consideră că producția internă ar trebui sprijinită, în condițiile în care fabrica are o capacitate de lucru mult mai mare decât cea utilizată în prezent.
Indemnizațiile conducerii au crescut de peste patru ori. Angajații pregătesc proteste
O altă nemulțumire privește veniturile membrilor Consiliului de Administrație al IAR Brașov. Potrivit angajaților, în timp ce majorările salariale negociate pentru personal au fost blocate, indemnizațiile celor din conducere au crescut de peste patru ori.
Această diferență a amplificat tensiunile din interiorul companiei. Salariații reclamă faptul că veniturile conducerii au fost majorate considerabil, în timp ce propriile solicitări salariale au rămas fără rezultat, iar activitatea fabricii continuă să se desfășoare la o capacitate redusă. În aceste condiții, angajații IAR Brașov anunță că pregătesc un protest chiar în incinta fabricii, pentru a atrage atenția Guvernului asupra situației. Oamenii cer ca industria românească de apărare să fie susținută și ca problemele legate de activitatea fabricii și de veniturile salariaților să fie luate în serios.