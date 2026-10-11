Scandal uriaș la IAR Brașov! Guvernul dă 800 de milioane de euro pe elicoptere Airbus, în timp ce angajații amenință cu proteste

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 oct. 2026, 16:53

Scandal uriaș în industria de apărare din România. Angajații IAR Brașov acuză Guvernul că preferă să cumpere elicoptere militare de la gigantul Airbus, în loc să susțină producția românească. Și asta în timp ce țara noastră are la dispoziție aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru înarmare. Reprezentanții IAR susțin că fabrica funcționează la mai puțin de 20% din capacitate, majorările salariale au fost blocate, dar indemnizațiile conducerii au crescut de peste patru ori, conform Realitatea PLUS.

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