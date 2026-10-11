Cod portocaliu de vijelii în aceste județe din România. Rafale de 70 km/h și ploi torențiale

Meteorologii au emis avertizări cod portocaliu de vreme severă pentru mai multe localități din județele Suceava, Mureș și Harghita. Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări puternice ale vântului, cu rafale care pot ajunge la 70 km/h. În unele zone, vântul poate lua aspect de vijelie. Avertizările sunt valabile în intervale orare diferite și vizează mai multe localități din cele trei județe.
Ploi torențiale și rafale de vânt de până la 70 km/h
Potrivit avertizărilor meteorologice, în toate zonele vizate sunt prognozate ploi torențiale și intensificări ale vântului. Aversele vor acumula cantități de apă de 20-30 de litri pe metrul pătrat, iar vântul va avea viteze de 55-70 km/h, cu posibil aspect de vijelie. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice frecvente. Deși fenomenele anunțate sunt aceleași în cele trei județe, intervalele de valabilitate ale avertizărilor sunt diferite.
Cod portocaliu de vijelii în Suceava. Localitățile vizate de avertizare
În județul Suceava, avertizarea cod portocaliu este valabilă între orele 20:25 și 21:25. Meteorologii au inclus pe lista localităților vizate Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Breaza și Ciocănești. În aceste zone sunt așteptate averse torențiale, însoțite de descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului. Rafalele pot atinge 55-70 km/h și pot lua aspect de vijelie, potrivit avertizării meteorologice.
Cod portocaliu și în Mureș și Harghita. Unde sunt așteptate furtuni
O altă avertizare cod portocaliu vizează mai multe localități din județele Mureș și Harghita. Aceasta este valabilă între orele 20:15 și 21:20, interval în care meteorologii prognozează aceleași fenomene de vreme severă.
În județul Mureș, avertizarea se aplică localităților Sovata, Ibănești, Ghindari și Stânceni. În Harghita, sunt vizate Toplița, Praid, Remetea, Corund, Joseni, Suseni, Ciumani, Lupeni, Atid, Gălăuțaș, Subcetate și Vărșag. Pentru aceste localități, meteorologii anunță ploi torențiale care vor acumula 20-30 l/mp, descărcări electrice frecvente și rafale de vânt de 55-70 km/h, cu posibil aspect de vijelie.