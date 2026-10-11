Cod portocaliu de vijelii în aceste județe din România. Rafale de 70 km/h și ploi torențiale

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 20:51

Meteorologii au emis avertizări cod portocaliu de vreme severă pentru mai multe localități din județele Suceava, Mureș și Harghita. Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări puternice ale vântului, cu rafale care pot ajunge la 70 km/h. În unele zone, vântul poate lua aspect de vijelie. Avertizările sunt valabile în intervale orare diferite și vizează mai multe localități din cele trei județe.

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