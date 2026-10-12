Bucureștenii din patru sectoare rămân fără apă rece până la 9 ore. Lista străzilor afectate

Publicat 12 oct. 2026, 08:13 Actualizat 12 oct. 2026, 08:18

Locuitorii din patru sectoare ale Capitalei vor rămâne fără apă rece în perioada 13-16 octombrie, din cauza unor lucrări de modernizare anunțate de Apa Nova. În unele zone, alimentarea va fi întreruptă timp de câteva ore, în timp ce în altele opririle vor dura până la nouă ore. Sunt vizate mai multe străzi din sectoarele 1, 2, 4 și 5, iar bucureștenii sunt sfătuiți să verifice programul intervențiilor pentru a ști când nu vor avea apă la robinete.

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